Νότια Αφρική: Οπλισμένοι άνδρες σκότωσαν 9 ανθρώπους κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ

Οπλισμένοι άνδρες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν 9 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 10 κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, στο δεύτερο φονικό που σημειώνεται αυτόν τον μήνα στη χώρα.

Παραμένει προς το παρόν άγνωστο το κίνητρο του εγκλήματος, που διαπράχθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς τα ξημερώματα σήμερα, γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σε «ταβέρνα» ή μπαρ χωρίς άδεια, και στη συνέχεια στη μέση ενός δρόμου στο Μπέκερσνταλ, το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της οικονομικής πρωτεύουσας της Νότιας Αφρικής.

«Ορισμένα από τα θύματα σκοτώθηκαν κατά τύχη στον δρόμο από οπλισμένους άνδρες, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, η οποία αρχικά είχε ανακοινώσει ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν προτού αναθεωρήσει τον απολογισμό των νεκρών σε 9.

Οι δράστες της επίθεσης έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα, «άνοιξαν πυρ σε πελάτες ταβέρνας και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως όταν τράπηκαν σε φυγή», πρόσθεσαν οι δυνάμεις της τάξης, σημειώνοντας ότι οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους εντοπίσουν.

Η Μπρέντα Μουριντίλι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Γκάουτενγκ, όπου βρίσκονται το Γιοχάνεσμπουργκ και η πρωτεύουσα Πρετόρια, δήλωσε στο AFP ότι οι αρχές δεν διαθέτουν ακόμη «λεπτομερείς πληροφορίες» για την ταυτότητα όλων των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της επαρχιακής αστυνομίας Φρεντ Κεκάνα, ο οποίος μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο SABC, ένας εργαζόμενος οχήματος μεταφορών με οδηγό που περίμενε έξω από το μπαρ σκοτώθηκε στην επίθεση.

Στις 6 Δεκεμβρίου, οπλισμένοι άνδρες είχαν επιτεθεί σε εργατική εστία στην Πρετόρια σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί τριών ετών σε χώρο, που, σύμφωνα με την αστυνομία, φιλοξενούσε μπαρ χωρίς άδεια.

Η Νότια Αφρική, η πιο βιομηχανική χώρα της ηπείρου, αντιμετωπίζει ενδημική εγκληματικότητα και διαφθορά που τροφοδοτούνται από οργανωμένα κυκλώματα.

Τα περιστατικά με πυρά είναι συχνά και συνήθως συνδέονται με τη βία συμμοριών και το αλκοόλ.

Μολονότι πολλοί έχουν νομίμως στην κατοχή τους όπλα για την προσωπική τους προστασία, ο αριθμός των παράνομων όπλων που κυκλοφορούν είναι πολύ πιο μεγάλος.

Ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο, περίπου 63 άνθρωποι σκοτώνονταν κάθε μέρα στη χώρα των 63 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της νοτιοαφρικανικής αστυνομίας.

