#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο αεροπλανοφόρο για τη Γαλλία ανακοίνωσε ο Μακρόν

Θα αντικαταστήσει εν καιρώ το τωρινό, “Charles de Gaulle”, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος σε ομιλία του στα γαλλικά στρατεύματα που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Νέο αεροπλανοφόρο για τη Γαλλία ανακοίνωσε ο Μακρόν

Δημοσιεύθηκε: 21 Δεκεμβρίου 2025 - 19:57

Ο Εμμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε στα γαλλικά στρατεύματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να τους ευχηθεί για τις γιορτές και στην ομιλία του ανακοίνωσε την κατασκευή ενός νέου αεροπλανοφόρου, που θα αντικαταστήσει εν καιρώ το τωρινό, “Charles de Gaulle”.

Εννιακόσιοι Γάλλοι στρατιώτες συνεργάζονται με τις δυνάμεις των ΗΑΕ στο πλαίσιο συμφωνίας. Ο Γάλλος πρόεδρος διαλέγει παραδοσιακά μια βάση εκτός συνόρων για να επισκεφτεί τα στρατεύματα ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και την Εθνική Εορτή (Ημέρα της Βαστίλης, στις 14 Ιουλίου).

H φετινή επιλογή των ΗΑΕ έγινε με βάση την επικαιρότητα στην Εγγύς Ανατολή, αλλά και διότι οι χώρες του Κόλπου είναι καταφύγιο σεσημασμένων «εγκεφάλων» του εμπορίου ναρκωτικών στη Γαλλία. Ο Μακρόν επιζητά τη συνεργασία αυτών των χωρών για τη σύλληψη τους.

Πηγή: ΕΡΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανοιχτός ο Πούτιν σε διάλογο με τον Μακρόν

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Μακρόν για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με τις γαλλικές δυνάμεις

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Κίμων»

Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για το Ουκρανικό στο Βερολίνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο