Νέο αεροπλανοφόρο για τη Γαλλία ανακοίνωσε ο Μακρόν

Ο Εμμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε στα γαλλικά στρατεύματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να τους ευχηθεί για τις γιορτές και στην ομιλία του ανακοίνωσε την κατασκευή ενός νέου αεροπλανοφόρου, που θα αντικαταστήσει εν καιρώ το τωρινό, “Charles de Gaulle”.

Εννιακόσιοι Γάλλοι στρατιώτες συνεργάζονται με τις δυνάμεις των ΗΑΕ στο πλαίσιο συμφωνίας. Ο Γάλλος πρόεδρος διαλέγει παραδοσιακά μια βάση εκτός συνόρων για να επισκεφτεί τα στρατεύματα ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και την Εθνική Εορτή (Ημέρα της Βαστίλης, στις 14 Ιουλίου).

H φετινή επιλογή των ΗΑΕ έγινε με βάση την επικαιρότητα στην Εγγύς Ανατολή, αλλά και διότι οι χώρες του Κόλπου είναι καταφύγιο σεσημασμένων «εγκεφάλων» του εμπορίου ναρκωτικών στη Γαλλία. Ο Μακρόν επιζητά τη συνεργασία αυτών των χωρών για τη σύλληψη τους.

Πηγή: ΕΡΤ