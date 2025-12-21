#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ.

Δημοσιεύθηκε: 21 Δεκεμβρίου 2025 - 23:02

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός άλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, τερματίζοντας έναν χρόνο εχθροπραξιών στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιδρομές στον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι στόχοι του είναι οι ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν. Επιπλέον, διατηρεί στρατιωτικές θέσεις σε πέντε σημεία του νοτίου Λιβάνου που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι επιθέσεις αφορούσαν ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι στην πόλη Γιάτερ, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα. Αρχικά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «χτύπησε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη ζώνη του Γιάτερ» και στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι επλήγη και δεύτερο μέλος της οργάνωσης στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, ο λιβανέζικος στρατός γνωστοποίησε ότι στρατιώτες ανακάλυψαν και κατέστρεψαν έναν ισραηλινό κατασκοπευτικό μηχανισμό στην κοινότητα Γιαρούν, κοντά στα σύνορα.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να απομακρύνει όλες τις στρατιωτικές υποδομές της από τα σύνορα με το Ισραήλ έως τον ποταμό Λιτάνι, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βόρεια. Το Ισραήλ εκφράζει αμφιβολίες για την ικανότητα του λιβανέζικου στρατού να ελέγξει την κατάσταση και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για επανεξοπλισμό, κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που επισκέφθηκε σήμερα το Ισραήλ, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται να επανεξοπλίζεται, προσθέτοντας ότι «προσπαθούν να κατασκευάσουν περισσότερα όπλα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό», όπως αναφέρθηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, περισσότερα από 340 άτομα έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε στοιχεία του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

