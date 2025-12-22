Νέο ιστορικό ρεκόρ στο χρυσό, καλπάζουν ασήμι και πλατίνα

Ο χρυσός εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και τα στοιχήματα για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τη δυναμική της καλύτερης ετήσιας επίδοσής του εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε πάνω από 1,5%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4.381 δολαρίων ανά ουγγιά που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα προχωρήσει σε δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026, μετά από σειρά οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ταχθεί υπέρ μιας πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως λειτουργούν υποστηρικτικά για τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν αποδίδουν τόκο, θυμίζει το Bloomberg.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες ενίσχυσαν επίσης τον ρόλο του χρυσού και του αργύρου ως ασφαλών καταφυγίων. Οι ΗΠΑ ενέτειναν τον πετρελαϊκό αποκλεισμό κατά της Βενεζουέλας, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ενώ η Ουκρανία επιτέθηκε για πρώτη φορά σε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ο χρυσός στηρίζεται σε αυξημένες αγορές από κεντρικές τράπεζες και σε εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό. Οι επιθετικές κινήσεις του Τραμπ για την αναμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου — καθώς και οι απειλές του κατά της ανεξαρτησίας της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας — πρόσθεσαν καύσιμα στο εκρηκτικό ράλι νωρίτερα φέτος.

Σημαντικό ρόλο στην άνοδο του χρυσού έχουν διαδραματίσει και οι επενδυτές, εν μέρει λόγω της απομάκρυνσης από κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα στα οποία είναι εκφρασμένα, υπό τον φόβο ότι η αξία τους θα διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω της εκτόξευσης των επιπέδων χρέους.

Τα ETFs που υποστηρίζονται από χρυσό κατέγραψαν αυξημένες εισροές για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, ενώ τα δεδομένα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council) δείχνουν ότι τα συνολικά αποθέματα αυτών των κεφαλαίων αυξήθηκαν κάθε μήνα φέτος, με εξαίρεση τον Μάιο.

Άλλα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν επίσης ισχυρή άνοδο. Το ασήμι ενισχύθηκε έως και 3,4% — αγγίζοντας ρεκόρ λίγο κάτω από τα 70 δολάρια ανά ουγγιά — ενώ το παλλάδιο εκτινάχθηκε κατά 5%. Η πλατίνα ανέβηκε για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση και διαπραγματεύθηκε πάνω από τα 2.000 δολάρια για πρώτη φορά από το 2008.

Ο χρυσός ανέκαμψε γρήγορα μετά την υποχώρηση από το υψηλό του Οκτωβρίου. Η Goldman Sachs Group Inc. συγκαταλέγεται μεταξύ των τραπεζών που προβλέπουν περαιτέρω άνοδο των τιμών το 2026, παρουσιάζοντας βασικό σενάριο τιμής στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, με κινδύνους «προς τα πάνω». Οι επενδυτές σε ETFs, ανέφερε, αρχίζουν να ανταγωνίζονται τις κεντρικές τράπεζες για την περιορισμένη φυσική προσφορά.

Οι αγορές από κεντρικές τράπεζες, η φυσική ζήτηση και η γεωπολιτική αντιστάθμιση αποτελούν «άγκυρες μεσοπρόθεσμου έως μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, ενώ η πολιτική της Fed και τα πραγματικά επιτόκια συνεχίζουν να καθορίζουν τις κυκλικές διακυμάνσεις», σύμφωνα με την Wu της Pepperstone. Νέοι συμμετέχοντες στην αγορά χρυσού, όπως εκδότες stablecoins — μεταξύ αυτών και η Tether — καθώς και ορισμένα εταιρικά ταμεία, δημιουργούν μια «ευρύτερη κεφαλαιακή βάση» που «ενισχύει την ανθεκτικότητα της ζήτησης», ανέφερε σε σημείωμά της.

Η πλατίνα — η οποία έχει ενισχυθεί κατά περίπου 125% φέτος — επιτάχυνε την άνοδό της τις τελευταίες ημέρες. Οι τράπεζες αποθηκεύουν περισσότερο μέταλλο στις ΗΠΑ για να ασφαλιστούν έναντι του κινδύνου δασμών, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα παραμένουν ισχυρές.