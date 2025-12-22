#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νεκρός Ρώσος στρατηγός από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα

Στο στόχαστρο φονικής επίθεσης βρέθηκε ανώτατος αξιωματικός του ρωσικού στρατού. Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο κέντρο της Μόσχας πυροδοτεί σενάρια για δολιοφθορά εν μέσω πολέμου.

Νεκρός Ρώσος στρατηγός από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 09:16

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα στη Μόσχα, όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε, ανέφερε η επιτροπή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

