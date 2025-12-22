Στο πιο υψηλό από το 2022 το αλουμίνιο

Στο πιο υψηλό από τον Μάιο του 2022 κινήθηκαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αλουμινίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς τις 2.970 δολάρια ανά τόνο.

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της South32 ότι το χυτήριο Mozal στη Μοζαμβίκη θα τεθεί σε καθεστώς συντήρησης και αναστολής λειτουργίας έως τον Μάρτιο του 2026, λόγω αδυναμίας εξασφάλισης νέας συμφωνίας ηλεκτροδότησης.

Η διακοπή αναμένεται να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου την επόμενη χρονιά, ενισχύοντας τις ανησυχίες για μια ήδη σφιχτή αγορά. Οι πιέσεις στην προσφορά επιδεινώθηκαν περαιτέρω από προβλήματα στο χυτήριο Grundartangi της Ισλανδίας, όπου μία γραμμή παραγωγής ανεστάλη λόγω βλάβης εξοπλισμού.

Οι τιμές στηρίχθηκαν επίσης από τη μείωση των αποθεμάτων στα μεγάλα λιμάνια της Ιαπωνίας, τα οποία υποχώρησαν κατά 5,2% σε μηνιαία βάση, στις 312.100 μετρικούς τόνους έως τα τέλη Νοεμβρίου, καθώς και από τις απαιτήσεις των παγκόσμιων παραγωγών για σημαντικά υψηλότερα premiums στις παραδόσεις Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Παράλληλα, η Κίνα -η μεγαλύτερη παραγωγός αλουμινίου παγκοσμίως- αναμένεται να προσεγγίσει το ανώτατο όριο ετήσιας παραγωγής των 45 εκατ. τόνων. Μέχρι στιγμής φέτος, οι τιμές του αλουμινίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 17%.