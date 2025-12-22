Σήμα «πώλησης» από τη Bank of America

Ο δείκτης Bull & Bear της Bank of America αυξήθηκε από το 7,9 στο 8,5 τις τελευταίες ημέρες, ενεργοποιώντας το σήμα “πώλησης” για τα στοιχεία ενεργητικού υψηλού ρίσκου, σύμφωνα με σημείωμα του αναλυτή Mάικλ Χάρτνετ και των συνεργατών του.

Ο δείκτης προκύπτει από την τακτική έρευνα της BofA σε επενδυτικές εταιρείες, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 διαχειριστές χαρτοφυλακίου και εξετάζεται η διάθεσή τους για ανάληψη ρίσκου. Η λογική του δείκτη Bull & Bear είναι ότι όταν όλοι στην αγορά είναι αισιόδοξοι, τότε είναι ώρα να αποχωρήσεις.

Ο S&P 500 βρίσκεται λίγο λιγότερο από 2% κάτω από το ιστορικό υψηλό του.

Το σήμα πώλησης της BofA έχει ενεργοποιηθεί 16 φορές από το 2002, σύμφωνα με τον Χάρτνετ.

Κατά μέσο όρο, ο δείκτης MSCI All-Country World Index υποχώρησε κατά 2,4% μετά την ενεργοποίηση του σήματος, όπως αναφέρει η τράπεζα, με μέση μέγιστη πτώση 8,5% μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Ο δείκτης έχει ιστορικό επιτυχίας 63% — άρα δεν είναι αλάνθαστος.

Ωστόσο, η BofA σημειώνει επίσης ότι οι επενδυτές διακατέχονται αυτή τη στιγμή από μια ασυνήθιστα έντονη διάθεση «ανάληψης ρίσκου» στις μετοχές: την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκε εισροή-ρεκόρ 145 δισ. δολαρίων σε ETFs μετοχών, καθώς και η δεύτερη υψηλότερη εβδομαδιαία εισροή στην ιστορία για τις αμερικανικές μετοχές (77,9 δισ. δολάρια).

Ο δείκτης, επομένως, υποδηλώνει ότι ένας έξυπνος επενδυτής ίσως θα έπρεπε να είναι πιο επιφυλακτικός, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι είναι υπερβολικά άπληστοι.

Η επενδυτική εμπιστοσύνη βρίσκεται κατά κανόνα σε συσχέτιση με τον δείκτη PMI, μια έρευνα σε στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι υπεύθυνα για τις εταιρικές αγορές. Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή οι επενδυτές αποκλίνουν από τον PMI, με τους πρώτους να είναι πολύ πιο αισιόδοξοι για το μέλλον σε σχέση με τον δεύτερο. Φαίνεται να αναμένουν ότι ο PMI θα ακολουθήσει τη δική τους πορεία, υποστηρίζει ο Χάρτνετ.

«Οι επενδυτές [φαίνεται να είναι] τοποθετημένοι με αισιοδοξία για ένα σενάριο “run it hot” στον PMI και επιτάχυνση των κερδών ανά μετοχή (EPS) λόγω μειώσεων επιτοκίων, δασμών και φόρων», ανέφερε στους πελάτες του.

Αντίθετα, αν η αγορά δεν υποχωρήσει —ή αν μια διόρθωση αποδειχθεί προσωρινή— ο Χάρτνετ προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 9% για το 2026, παρά την αυξημένη ανεργία στις ΗΠΑ και την απειλή των «τιμωρών της αγοράς ομολόγων» που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη.