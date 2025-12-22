Ξανά την ανηφόρα παίρνουν οι τιμές του κακάο

Το κακάο ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων στη Νέα Υόρκη, εν μέσω προσδοκιών για επικείμενες αγορές και παρατεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με τις προμήθειες, σημειώνει το Bloomberg.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο έως και 2,7%, αφού νωρίτερα σήμερα Δευτέρα άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο από τις 9 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τη Citigroup, το προϊόν αναμένεται να σημειώσει αγορές έως και 2 δισ. δολαρίων τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Η Peak Trading Research βλέπει αγορές περίπου 31.190 συμβολαίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κακάο συγκαταλέγονται στις αγορές γεωργικών προϊόντων με τις περισσότερες υπερπωλήσεις, σύμφωνα με τον Ντέιβ Γουίτκομπ, ιδρυτή της Peak Trading Research, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα. Οι τιμές έχουν μειωθεί περίπου στο μισό φέτος, εν αναμονή πλεονάσματος, αν και ορισμένοι αναλυτές πρόσφατα χαμήλωσαν τις προβλέψεις τους για υπερπροσφορά.

Οι traders παρακολουθούν τα στοιχεία για το μέγεθος της τρέχουσας συγκομιδής στη Δυτική Αφρική — όπως τις εβδομαδιαίες αφίξεις κόκκων στα λιμάνια για εξαγωγή από την κορυφαία καλλιεργήτρια Ακτή Ελεφαντοστού — για να αξιολογήσουν την προσφορά. Οι αφίξεις κινούνται περίπου με τον ρυθμό της περασμένης σεζόν.

Ενώ οι τιμές του κακάο έχουν μειωθεί από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειωθεί πριν από έναν χρόνο, παραμένουν ιστορικά υψηλές — και η σοκολάτα δεν αναμένεται να γίνει πολύ φθηνότερη σύντομα.