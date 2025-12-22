Η Εσθονία θα αγοράσει από τη Νότια Κορέα πυραυλικά συστήματα αξίας €290 εκατ.

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι παραδόσεις των αυτοκινούμενων οπλικών συστημάτων Chunmoo αναμένεται να αρχίσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ανακοίνωσε σήμερα στο Ταλίν το Εσθονικό Κέντρο Αμυντικών Επενδύσεων (ECDI).

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 17:48

Η Εσθονία θα αποκτήσει έξι πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης και εξοπλισμό από τη Νότια Κορέα αξίας περίπου 290 εκατ. ευρώ, καθώς ως μέλος του ΝΑΤΟ προσπαθεί να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Είμαι ευχαριστημένος που εκτός από τα αμερικανικά HIMARS, θα αποκτήσουμε τώρα και τα νοτιοκορεάτικα συστήματα Chunmoo, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τη συνολική αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα τόσο της Εσθονίας όσο και του ΝΑΤΟ», είπε σε δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας Χάνο Πέβκουρ.

Στην Εσθονία ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αντιμετωπίζεται ως απειλή για την εθνική της ασφάλεια. Η κυβέρνηση έχει αυξήσει απότομα τις στρατιωτικές της δαπάνες σε απάντηση και αναλαμβάνει έναν ευρύ εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

