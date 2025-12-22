#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τουρκία: Η ΜΙΤ συνέλαβε ηγετικό στέλεχος του ISIS σε Αφγανιστάν-Πακιστάν

Ο Μεχμέτ Γκιορέν, από τους φερόμενους αρχηγούς της τρομοκρατικής οργάνωσης, προετοίμαζε επιθέσεις αυτοκτονίας με στόχο αμάχους στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Ευρώπη.

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 23:47

Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών έκαναν γνωστό ότι συνέλαβαν «μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν» ένα φερόμενο ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) που σχεδίαζε επιθέσεις στην περιοχή αυτή και μέχρι την Ευρώπη, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

«Ο Μεχμέτ Γκιορέν, από τους φερόμενους αρχηγούς της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, συνελήφθη στην περιοχή του Αφγανιστάν-Πακιστάν σε επιχείρηση που διεξήγαγε η Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών (ΜΙΤ) και οδηγήθηκε στην Τουρκία», ανέφερε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με τη ΜΙΤ, ο ύποπτος προετοίμαζε «επιθέσεις αυτοκτονίας με στόχο αμάχους στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Ευρώπη». Οι πληροφορίες που συνέλεξε η υπηρεσία ανέφεραν ότι είχε δεχτεί να κάνει επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον αμάχων και ότι είχε «διευκολύνει τη μεταφορά» μαχητών του ΙΚ από την Τουρκία στην περιοχή του Αφγανιστάν-Πακιστάν.

Το τοπικό παρακλάδι του ΙΚ στο Χορασάν (ΙΚ-Χ), που δρα μεταξύ άλλων στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, θεωρείται ως ένα από τα πιο ενεργά της οργάνωσης και έχει αναλάβει την ευθύνη για εκατοντάδες βίαιες επιθέσεις στην περιοχή και πέραν αυτής.

Η ΜΙΤ υποστηρίζει ότι ο Μεχμέτ Γκιορέν «υπηρέτησε ενεργά σε στρατόπεδα που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος» και ανέβηκε στην ιεραρχία της, φτάνοντας σε ηγετική θέση. «Αποδείχτηκε ότι το άτομο αυτό δρούσε από κοινού με τον Οζγκούρ Αλτούν, τον αποκαλούμενο Άμπου Γιασίρ Αλ Τούρκι, ο οποίος έπαιξε ενεργό ρόλο στη μεταφορά οργανωτικών στοιχείων από την Τουρκία προς την περιοχή του Αφγανιστάν-Πακιστάν».

Ο Αλτούν, που θεωρείται ως «ο πλέον υψηλόβαθμος Τούρκος» στους κόλπους του ΙΚ, συνελήφθη στην ίδια περιοχή τον Ιούνιο και μεταφέρθηκε στην Τουρκία. Σύμφωνα με την Άγκυρα, «έδινε οδηγίες για επιθέσεις σε αίθουσες συναυλιών όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί άμαχοι, στην Τουρκία και την Ευρώπη». Τον Μάρτιο του 2024, μαχητές του ΙΚ-Χ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε μια συναυλιακή αίθουσα της Μόσχας όπου σκοτώθηκαν 140 άνθρωποι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

