Νετανιάχου: Κλείνει το ανεξάρτητο ραδιόφωνο του στρατού

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε το κλείσιμο ενός δημοφιλούς εθνικού ραδιοφωνικού σταθμού, σ' ένα από σειρά μέτρων του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικριτές του οποίου θεωρούν ότι πλήττει τη δημοκρατία.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς πρότεινε το κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού του στρατού μέχρι την 1η Μαρτίου 2026, ο οποίος μεταδίδει από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους, στην προσπάθεια, όπως είπε, να διατηρηθεί ο ακομμάτιστος χαρακτήρας του στρατού.

Ο αρχικός σκοπός του, ανέφερε σε ανακοίνωση ο Κατς, ήταν να μεταδίδει προγράμματα για τους στρατιώτες του Ισραήλ, αλλά με την πάροδο του χρόνου λειτούργησε ως πλατφόρμα για απόψεις που «επιτίθενται στις IDF [Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας] και στους ίδιους τους στρατιώτες των IDF».

Το ραδιόφωνο του στρατού είναι ένα από τα δύο χρηματοδοτούμενα από το κράτος μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ - το άλλο είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN, που έχει ένα τηλεοπτικό ειδησεογραφικό κανάλι, αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και μια δημοφιλή ψηφιακή πλατφόρμα. Αμφότερα διαθέτουν συντακτική ανεξαρτησία.

Ο Κατς είπε πως ένα ραδιόφωνο που διευθύνεται από τον στρατό και μεταδίδει για πολίτες είναι ανωμαλία για κάθε δημοκρατία. Ο Νετανιάχου είπε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου: «νομίζω ότι υπάρχει στη Βόρεια Κορέα και ίσως σε μερικές άλλες χώρες και μάλλον δεν θέλουμε να συγκαταλεγόμαστε σε αυτές».

Επικριτές κατήγγειλαν το μέτρο, λέγοντας ότι θα βλάψει την ελευθερία του λόγου.

«Θέλουν ένα υπάκουο μέσο, δεν θέλουν κριτικά μέσα ενημέρωσης», είπε η Ανάτ Σαραγκούστι, που παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου εκ μέρους της Ισραηλινής Ένωσης Δημοσιογράφων.

Το Κίνημα για Ποιοτική Κυβέρνηση στο Ισραήλ, ανεξάρτητη επιτροπή κατά της διαφθοράς, δήλωσε ότι έχει υποβάλει αίτημα με κατάλογο υπογραφών κατά της απόφασης της κυβέρνησης.

Το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας (IDI), ακομμάτιστο κέντρο σκέψης, δήλωσε πως το κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού του στρατού εξαλείφει στην ουσία το ένα από τα δύο ανεξάρτητα δημόσια μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ και πως ένα τέτοιο σαρωτικό μέτρο πρέπει να τεθεί στην κρίση της Βουλής.

«Η απόφαση να κλείσει ένας δημόσιος ενημερωτικός οργανισμός δεν είναι μεμονωμένη κίνηση. Είναι μέρος ενός ευρύτερου και ανησυχητικού μοτίβου συνεχιζόμενων πληγμάτων στην ισραηλινή δημοκρατία», ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε διαδικτυακά το IDI.

Άλλα σχέδια του συνασπισμού του Νετανιάχου περιλαμβάνουν έναν νόμο που θα διευρύνει το προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει απαγορεύσεις ΜΜΕ που κρίνεται ότι αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, καθώς και μια ευρεία μεταρρύθμιση ολόκληρης της ισραηλινής αγοράς ΜΜΕ.

Ο νόμος χρησιμοποιήθηκε ήδη προκειμένου να απαγορευτούν οι επιχειρήσεις του παναραβικού δικτύου Al Jazeera στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Καταιγισμός νομοσχεδίων από τον εθνικιστικό-θρησκευτικό κυβερνώντα συνασπισμό που ανεστάλησαν κατά τον διετή πόλεμο στη Γάζα περιλάμβαναν αναδιαμόρφωση του δικαστικού συστήματος, πυροδοτώντας μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ.

Μερικά από τα νομοσχέδια έχουν από τότε επανεισαχθεί από μέλη του συνασπισμού του Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ οδεύει σε εκλογική χρονιά και ο πρωθυπουργός επιδιώκει να του δοθεί χάρη καταμεσής της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες εκείνος αρνείται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ