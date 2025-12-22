Εντείνεται η τουρκική δυσπιστία απέναντι στους Κούρδους της Συρίας

Οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) φαίνεται να μην έχουν καμία πρόθεση να τηρήσουν τη δέσμευση να ενταχθούν στον συριακό τακτικό στρατό μέχρι την προθεσμία του τέλους του έτους, δήλωσε από τη Δαμασκό ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Οι Σύροι Κούρδοι είχαν καταλήξει σε συμφωνία με τις αρχές της Δαμασκού για την ενσωμάτωση των SDF στις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας, όμως η εφαρμογή της συμφωνίας αντιμετωπίζει εμπόδια.

Η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση τις SDF, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας, καθώς πιστεύει ότι συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), και έχει προειδοποιήσει ότι θα αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον τους αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία. Στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εναντίον των SDF στο συριακό έδαφος.

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, οι SDF είχαν αναχθεί στη βασική δύναμη στη Συρία που μαχόταν κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία ελπίζει να αποφύγει την προσφυγή σε στρατιωτική δράση εναντίον των SDF, αλλά τόνισε ότι η υπομονή της Άγκυρας εξαντλείται.

«Βλέπουμε ότι οι SDF δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν πολλά για μια πρόοδο (προς την ενσωμάτωση)», δήλωσε σήμερα από τη συριακή πρωτεύουσα ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, μετά από συνομιλίες μεταξύ μιας υψηλόβαθμης τουρκικής αντιπροσωπείας και του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα, του υπουργού Εξωτερικών Ασαντ αλ Σαϊμπάνι και άλλων.

«Οι SDF διεξάγουν ορισμένες επιχειρήσεις σε συντονισμό με το Ισραήλ, αποτελώντας σημαντικό εμπόδιο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τη Δαμασκό», τόνισε ο Φιντάν.

Η σημερινή επίσκεψη των Τούρκων υπουργών στη Συρία σημειώνεται καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες Σύρων, Κούρδων και Αμερικανών αξιωματούχων να αποδείξουν ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό και τη διάλυση των SDF με την ένταξη τους στον συριακό τακτικό στρατό. Η Άγκυρα κατηγορεί τις SDF ότι κωλυσιεργούν, ενώ πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή της στο τέλος του έτους.

Πηγές έχουν δηλώσει στο παρελθόν στο Reuters ότι η Δαμασκός έστειλε πρόταση στις SDF δηλώνοντας ανοιχτή στην αναδιοργάνωση των περίπου 50.000 μαχητών της κουρδικής οργάνωσης σε τρεις κύριες μεραρχίες και μικρότερες ταξιαρχίες, εφόσον παραχωρήσει ορισμένες αλυσίδες διοίκησης και ανοίξει το έδαφός της σε άλλες μονάδες του συριακού στρατού.

Ο Σαϊμπάνι δήλωσε ότι η Δαμασκός δεν έχει δει «καμία πρωτοβουλία ή σοβαρή βούληση» από τις SDF για εφαρμογή της συμφωνίας, αλλά πρόσφατα πρότεινε στους Σύρους Κούρδους έναν άλλο τρόπο για την προώθηση της διαδικασίας. «Λάβαμε χθες απάντηση και αυτή η απάντηση εξετάζεται επί του παρόντος», είπε.

