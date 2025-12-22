#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει στον πάγο πέντε υπεράκτια αιολικά πάρκα

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διακόπτει την κατασκευή πέντε «ακριβών» και «αναξιόπιστων» έργων για λόγους εθνικής ασφάλειας. Βουτάει 14% η μετοχή της Ørsted.

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει στον πάγο πέντε υπεράκτια αιολικά πάρκα

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 19:43

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε τις άδειες για πέντε μεγάλα υπεράκτια αιολικά πάρκα που βρίσκονται υπό κατασκευή, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε ότι αναστέλλει τις άδειες για τα «ακριβά, αναξιόπιστα, έντονα επιδοτούμενα έργα», με άμεση ισχύ.

Σε ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «επαναφέρει τη λογική στην ενεργειακή πολιτική και βάζει πρώτα την ΑΣΦΑΛΕΙΑ!»

Η μετοχή της Ørsted, της μεγαλύτερης εταιρείας ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών στον κόσμο, βούτηξε περισσότερο από 14% μετά την ανακοίνωση, ενώ η μετοχή της εταιρείας κατασκευής ανεμογεννητριών Vestas έπεσαν πάνω από 4%.

Και οι δύο εταιρείες είναι εισηγμένες στη Δανία. Η μετοχή της Dominion Energy, που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ, υποχώρησε 5%.

Οι αναστολές περιλαμβάνουν το υπεράκτιο έργο Coastal Virginia Offshore Wind της Dominion Energy, αξίας 11,3 δισ. δολαρίων. 

Σε δήλωσή της, η Dominion Energy ανέφερε ότι η αναστολή του έργου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θα απειλούσε την αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς και χιλιάδες θέσεις εργασίας, και θα κινδύνευε να αυξήσει το κόστος ενέργειας.

«Το CVOW είναι αμερικανικής ιδιοκτησίας και ωφελεί όλους τους πελάτες μας στη Βιρτζίνια», πρόσθεσε.

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, είπε ότι η «εμμονή του προέδρου με την καταστροφή των υπεράκτιων αιολικών έργων είναι εκτός τόπου, παράλογη και αδικαιολόγητη». Πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή είναι «ένα βήμα προς τα πίσω που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τους λογαριασμούς ενέργειας. Θα καταστρέψει καλές θέσεις εργασίας με συνδικαλιστική προστασία, θα αυξήσει το κόστος ενέργειας και θα θέσει σε κίνδυνο το δίκτυό μας».

Ο Τραμπ έχει προηγουμένως περιγράψει την αιολική ενέργεια ως «την χειρότερη» και «την πιο ακριβή» μορφή ενέργειας και έχει λάβει διάφορα μέτρα για να εμποδίσει υπεράκτια έργα από τότε που ανέλαβε την προεδρία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποσό €41,2 εκατ. θα λάβουν Δήμοι και νοικοκυριά από τις ΑΠΕ

ΗΠΑ: Τρίτη καταδίωξη τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Αρνητικό το πρώτο μεγάλο crash test για τον Κάθετο Διάδρομο

Δανία: Αντανακλά τις βλέψεις Τραμπ ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου στη Γροιλανδία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο