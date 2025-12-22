Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει στον πάγο πέντε υπεράκτια αιολικά πάρκα

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε τις άδειες για πέντε μεγάλα υπεράκτια αιολικά πάρκα που βρίσκονται υπό κατασκευή, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε ότι αναστέλλει τις άδειες για τα «ακριβά, αναξιόπιστα, έντονα επιδοτούμενα έργα», με άμεση ισχύ.

Σε ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «επαναφέρει τη λογική στην ενεργειακή πολιτική και βάζει πρώτα την ΑΣΦΑΛΕΙΑ!»

Η μετοχή της Ørsted, της μεγαλύτερης εταιρείας ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών στον κόσμο, βούτηξε περισσότερο από 14% μετά την ανακοίνωση, ενώ η μετοχή της εταιρείας κατασκευής ανεμογεννητριών Vestas έπεσαν πάνω από 4%.

Και οι δύο εταιρείες είναι εισηγμένες στη Δανία. Η μετοχή της Dominion Energy, που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ, υποχώρησε 5%.

Οι αναστολές περιλαμβάνουν το υπεράκτιο έργο Coastal Virginia Offshore Wind της Dominion Energy, αξίας 11,3 δισ. δολαρίων.

Σε δήλωσή της, η Dominion Energy ανέφερε ότι η αναστολή του έργου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θα απειλούσε την αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς και χιλιάδες θέσεις εργασίας, και θα κινδύνευε να αυξήσει το κόστος ενέργειας.

«Το CVOW είναι αμερικανικής ιδιοκτησίας και ωφελεί όλους τους πελάτες μας στη Βιρτζίνια», πρόσθεσε.

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, είπε ότι η «εμμονή του προέδρου με την καταστροφή των υπεράκτιων αιολικών έργων είναι εκτός τόπου, παράλογη και αδικαιολόγητη». Πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή είναι «ένα βήμα προς τα πίσω που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τους λογαριασμούς ενέργειας. Θα καταστρέψει καλές θέσεις εργασίας με συνδικαλιστική προστασία, θα αυξήσει το κόστος ενέργειας και θα θέσει σε κίνδυνο το δίκτυό μας».

Ο Τραμπ έχει προηγουμένως περιγράψει την αιολική ενέργεια ως «την χειρότερη» και «την πιο ακριβή» μορφή ενέργειας και έχει λάβει διάφορα μέτρα για να εμποδίσει υπεράκτια έργα από τότε που ανέλαβε την προεδρία.