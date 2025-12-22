Mercedes: Διακανονισμός 150 εκατ. με τις πολιτείες των ΗΠΑ

Η Mercedes-Benz κατέληξε σε διακανονισμό ύψους 149,6 εκατ. δολαρίων με τις πολιτείες των ΗΠΑ για τις κατηγορίες για την παραποίηση των μετρήσεων των εκπομπών ρύπων ντίζελ από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού με 48 πολιτείες των ΗΠΑ, το Πουέρτο Ρίκο και την Περιφέρεια της Κολούμπια, η Mercedes θα καταβάλει 149,6 εκατ. δολάρια και θα προσφέρει πληρωμές 2.000 δολαρίων σε δικαιούχους ιδιοκτήτες και μισθωτές οχημάτων των οποίων τα αυτοκίνητα θα λάβουν τις απαραίτητες επισκευές για τις εκπομπές ρύπων.

Η Mercedes συμφώνησε επίσης να εφαρμόσει σειρά μέτρων για να αποτρέψει την εφαρμογή κακών πρακτικών στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των εποπτικών φορέων, ανέφεραν οι πολιτείες.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι πολιτείες δήλωσαν ότι η Mercedes εγκατέστησε παράνομο λογισμικό σε οχήματα ντίζελ το οποίο απέκρυπτε τα πραγματικά επίπεδα ρύπων και μείωνε αθέμιτα τις εκπομπές κατά τη διάρκεια κυβερνητικών δοκιμών, ενώ σε κανονικές συνθήκες οδήγησης τα οχήματα εξέπεμπαν έως και 30 ή 40 φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Το 2020, η Mercedes-Benz είχε συμφώνησε να καταβάλει 2,2 δισ. δολάρια για τον διακανονισμό έρευνας της κυβέρνησης των ΗΠΑ για παραποίηση εκπομπών ντίζελ και απαιτήσεων από 250.000 Αμερικανούς ιδιοκτήτες οχημάτων.