Τραμπ: «Θα ήταν έξυπνο» για τον Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν «έξυπνο» για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να αποχωρήσει από την εξουσία, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να κρατήσουν είτε να πουλήσουν το πετρέλαιο που έχουν κατασχέσει τις τελευταίες εβδομάδες ανοικτά των ακτών της χώρας.

Η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στο καθεστώς Μαδούρο περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από 24 στρατιωτικά πλήγματα κατά πλοίων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις αυτές.

Ερωτηθείς αν στόχος των ενεργειών αυτών είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, ο Τραμπ απάντησε ότι «πιθανότατα ναι», προσθέτοντας ωστόσο πως «εξαρτάται από τον ίδιο τι θέλει να κάνει». «Νομίζω ότι θα ήταν έξυπνο να το κάνει. Αλλά θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε πιο αυστηρό τόνο, προειδοποίησε ότι αν ο Μαδούρο «θελήσει να σκληρύνει τη στάση του, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσει να το κάνει», χαρακτηρίζοντάς τον «καθόλου φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών» και «πολύ κακό άνθρωπο». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι εμπλέκεται στην παραγωγή κοκαΐνης που, όπως είπε, διοχετεύεται στις ΗΠΑ.

Πέραν των στρατιωτικών ενεργειών, ο Τραμπ έχει ανακοινώσει και «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Την Κυριακή, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ξεκίνησε επιχείρηση καταδίωξης πετρελαιοφόρου σε διεθνή ύδατα κοντά στη χώρα, η οποία, αν ολοκληρωθεί, θα είναι η δεύτερη μέσα στο Σαββατοκύριακο και η τρίτη σε λιγότερες από δύο εβδομάδες.

Αναφερόμενος στο μέλλον του κατασχεμένου πετρελαίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται είτε να το πουλήσουν είτε να το διατηρήσουν, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων της χώρας.

Μαδούρο: Ο Τραμπ να επικεντρωθεί στα εσωτερικά του

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο κ. Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr