Φάρμακα απώλειας βάρους: Χάπι αντί για ένεση, αλλάζει το παιχνίδι

Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή για τα φάρμακα ενέκρινε χάπι σε ημερήσια βάση του ενέσιμου φαρμάκου Wegovy της Novo Nordisk, δίνοντας στη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία προβάδισμα ως την πρώτη που θα κυκλοφορήσει στην αγορά το επόμενο μεγάλο ανταγωνιστικό προϊόν στον τομέα των θεραπειών απώλειας βάρους.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η εταιρεία δήλωσε ότι κατασκευάζει το φάρμακο και αναμένει να είναι έτοιμη για πλήρη κυκλοφορία στις αρχές Ιανουαρίου.

Η ανατγωνίστριά της, η Eli Lilly, αναμένεται επίσης να λάβει σύντομα την έγκριση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την έκδοση σε χάπι του δημοφιλούς ενέσιμου φαρμάκου Zepbound, μετά την ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας δοκιμής της την περασμένη εβδομάδα.

Ο Dave Moore, εκτελεστικός αντιπρόεδρος των δραστηριοτήτων της Novo Nordisk στις ΗΠΑ, δήλωσε: «Είμαστε βέβαιοι ότι η επέκταση του Wegovy σε χάπι θα βοηθήσει τους ασθενείς που ενδεχομένως δεν είχαν αναζητήσει ή αποδεχτεί θεραπεία στο παρελθόν».

Οι ερευνητές έχουν αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στην αγορά χάπια για την απώλεια βάρους, τα οποία θα ήταν ευκολότερο να πωληθούν σε σχέση με τα ενέσιμα φάρμακα, τα οποία ορισμένοι καταναλωτές θεωρούν μη ελκυστικά.

Οι Pfizer, Amgen και Roche έχουν όλες απορρίψει πιθανά χάπια για την παχυσαρκία μετά από απογοητευτικές δοκιμές τα τελευταία χρόνια.

Η γρήγορη επιτυχία της Novo Nordisk θα την βοηθήσει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς από την ανταγωνίστρια Eli Lilly. Η εταιρεία με έδρα τη Δανία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αναμένει η αύξηση των πωλήσεων να κυμανθεί στο κατώτερο όριο των προβλέψεών της για φέτος, λόγω των χαμηλότερων από το αναμενόμενο πωλήσεων του Wegovy και του συνδυαστικού φαρμάκου για τη θεραπεία του διαβήτη, Ozempic.