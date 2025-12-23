#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καταιγισμός εταιρικών ομολόγων: $1,7 τρισ. με καύσιμο την τεχνητή νοημοσύνη

Ρεκόρ ομολόγων φέτος στις ΗΠΑ. Στροφή των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων σε μαζικό δανεισμό, καθώς επενδύουν δισεκατομμύρια σε data centers και Ενέργεια.

Καταιγισμός εταιρικών ομολόγων: $1,7 τρισ. με καύσιμο την τεχνητή νοημοσύνη

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 09:12

Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν πουλήσει ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας αξίας 1,7 τρισ. δολαρίων το 2025, ένα σχεδόν ποσό-ρεκόρ, το οποίο τροφοδοτήθηκε από τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η φετινή έκδοση, η οποία πλησιάζει τα 1,8 τρισ. δολάρια που εκδόθηκαν το 2020, με τις επιχειρήσεις τότε να σπεύδουν να ενισχύσουν τα οικονομικά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, ήρθε καθώς οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν το σχετικά χαμηλό κόστος δανεισμού για να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους.

Ωστόσο, οι πωλήσεις χρέους, που παρακολουθήθηκαν από τον Οργανισμό Sifma μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αντικατοπτρίζουν επίσης μια έκρηξη δανεισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Meta, Alphabet, Amazon και Oracle, αξιοποίησαν τις αγορές ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν κέντρα δεδομένων και τα ενεργειακά συστήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα δάνεια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 30% των καθαρών εκδόσεων επενδυτικής βαθμίδας και αναμένεται να αυξηθούν το 2026, παρά τις ανησυχίες για το επίπεδο χρέους που αναλαμβάνουν οι «υπερμεγέθεις» εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε η Erin Spalsbury, επικεφαλής των ομολόγων επενδυτικού βαθμού των ΗΠΑ στην Insight Investment. «Είναι πολύ ασφαλές να πούμε ότι θα έχουμε περισσότερες εκδόσεις το επόμενο έτος. Η αγορά προετοιμάζεται για αυτό».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Aktor: Με 20 εκατ. ευρώ συμμετέχει στην ομολογιακή έκδοση η EBRD

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά στην έκδοση ομολόγου €45 εκατ.

Η ιδιοκτήτρια του TikTok ρίχνει δισ. στην ΑΙ για να προλάβει τις ΗΠΑ

Prodea: Στις 17 Δεκεμβρίου η επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο