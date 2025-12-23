Καταιγισμός εταιρικών ομολόγων: $1,7 τρισ. με καύσιμο την τεχνητή νοημοσύνη

Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν πουλήσει ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας αξίας 1,7 τρισ. δολαρίων το 2025, ένα σχεδόν ποσό-ρεκόρ, το οποίο τροφοδοτήθηκε από τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η φετινή έκδοση, η οποία πλησιάζει τα 1,8 τρισ. δολάρια που εκδόθηκαν το 2020, με τις επιχειρήσεις τότε να σπεύδουν να ενισχύσουν τα οικονομικά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, ήρθε καθώς οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν το σχετικά χαμηλό κόστος δανεισμού για να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους.

Ωστόσο, οι πωλήσεις χρέους, που παρακολουθήθηκαν από τον Οργανισμό Sifma μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αντικατοπτρίζουν επίσης μια έκρηξη δανεισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Meta, Alphabet, Amazon και Oracle, αξιοποίησαν τις αγορές ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν κέντρα δεδομένων και τα ενεργειακά συστήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα δάνεια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 30% των καθαρών εκδόσεων επενδυτικής βαθμίδας και αναμένεται να αυξηθούν το 2026, παρά τις ανησυχίες για το επίπεδο χρέους που αναλαμβάνουν οι «υπερμεγέθεις» εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε η Erin Spalsbury, επικεφαλής των ομολόγων επενδυτικού βαθμού των ΗΠΑ στην Insight Investment. «Είναι πολύ ασφαλές να πούμε ότι θα έχουμε περισσότερες εκδόσεις το επόμενο έτος. Η αγορά προετοιμάζεται για αυτό».