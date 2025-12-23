#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ιδιοκτήτρια του TikTok ρίχνει δισ. στην ΑΙ για να προλάβει τις ΗΠΑ

Με φόντο τον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό, η ιδιοκτήτρια του TikTok ετοιμάζει επιθετική αύξηση επενδύσεων σε υποδομές και τσιπ, παρά τα εμπόδια πρόσβασης σε προηγμένη τεχνολογία.

Η ιδιοκτήτρια του TikTok ρίχνει δισ. στην ΑΙ για να προλάβει τις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 09:28

Η ByteDance, ιδιοκτήτρια της TikTok, πρόκειται να αυξήσει τις δαπάνες της για τεχνητή νοημοσύνη κατά δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη χρονιά, καθώς οι κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες της Κίνας επιδιώκουν να συμβαδίσουν με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος, η τεχνολογική εταιρεία με έδρα το Πεκίνο έχει καταρτίσει προκαταρκτικά σχέδια για δαπάνες κεφαλαίου ύψους 160 δισ. γουάν (23 δισ. δολάρια) το 2026.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, το ποσό αυτό θα αντιπροσωπεύει αύξηση σε σχέση με τα 150 δισ. γουάν που επένδυσε σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης φέτος. Περίπου το ήμισυ του συνολικού ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση προηγμένων τσιπ για την ανάπτυξη μοντέλων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι πηγές.

Πρόσθεσαν ότι η ByteDance είχε προϋπολογίσει να δαπανήσει 85 δισ. γουάν για επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης το επόμενο έτος, παρά την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι κορυφαίοι κινεζικοί όμιλοι θα έχουν πρόσβαση σε τσιπ Nvidia.

 

