Αλμα στα ηλεκτρικά «τραβά» την αγορά αυτοκινήτου στην ΕΕ

Οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις 887.491 μονάδες τον Νοέμβριο, μετά από άνοδο 5,8% τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης, με δύο από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ να καταγράφουν αύξηση. Οι ταξινομήσεις στην Ισπανία ενισχύθηκαν κατά 12,9%, ενώ στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,5%.

Αντίθετα, στη Γαλλία υποχώρησαν οριακά κατά 0,3%, ενώ στην Ιταλία παρέμειναν αμετάβλητες.

Στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, οι ταξινομήσεις εκτοξεύθηκαν κατά 44,1%, με ιδιαίτερα ισχυρές αυξήσεις στην Ισπανία (60,9%), τη Γερμανία (58,5%), τη Γαλλία (47,5%) και την Ολλανδία (26,5%).

Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,4 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Εν τω μεταξύ, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν συνολικά σε 1,7 εκατομμύρια, καταλαμβάνοντας το 16,9 % της αγοράς της ΕΕ, από ένα χαμηλό επίπεδο αναφοράς 13,4 % κατά το έτος έως τον Νοέμβριο του 2024.