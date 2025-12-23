Πενήντα ρεκόρ σε μια χρονιά για το χρυσό, καλπάζει το ασήμι

Ο χρυσός βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό — για 50ή φορά φέτος — λόγω της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων και των προοπτικών για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ. Και το ασήμι κατέγραψε επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ, γράφει το Bloomberg.

Ο spot χρυσός ενισχύθηκε έως και 1,2%, φθάνοντας λίγο κάτω από τα 4.500 δολάρια ανά ουγκιά, επεκτείνοντας τα κέρδη του μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) μετά τις τρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων θα προχωρήσει σε νέα μείωση του κόστους δανεισμού το επόμενο έτος, εξέλιξη που λειτουργεί ευνοϊκά για τα πολύτιμα μέταλλα που δεν αποδίδουν τόκο.

Η ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου έχει επίσης ενισχυθεί την τελευταία εβδομάδα από την άνοδο των γεωπολιτικών εντάσεων, ιδίως στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό σε πετρελαιοφόρα, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Οι γεωπολιτικές τριβές έχουν επανέλθει στο προσκήνιο», δήλωσε ο Ahmad Assiri, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone Group, αναφερόμενος στις κατασχέσεις πετρελαιοφόρων. «Αυτές οι εξελίξεις, παρότι δεν προκαλούν ανοιχτά κινήσεις αποστροφής κινδύνου, αναμφίβολα ενισχύουν τη βασική ζήτηση για τον χρυσό ως απαραίτητο αντισταθμιστικό μέσο».

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 70% φέτος και οδεύει προς την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1979. Το εντυπωσιακό ράλι έχει στηριχθεί σε αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και σε εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που υποστηρίζονται από φυσικό χρυσό.

Οι επιθετικές κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου — καθώς και οι απειλές του κατά της ανεξαρτησίας της Fed — πρόσθεσαν καύσιμα στο ανοδικό κύμα νωρίτερα φέτος. Οι επενδυτές έχουν επίσης εν μέρει ωθηθεί από το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή την απομάκρυνση από τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα στα οποία είναι εκπεφρασμένα, λόγω φόβων ότι η αξία τους θα διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας της εκτίναξης των επιπέδων χρέους.

Οι ισχυρές αγορές μέσω ETFs αποτέλεσαν βασικό μοχλό της πρόσφατης ανόδου. Τα αποθέματα στο SPDR Gold Trust της State Street Corp., το μεγαλύτερο ETF πολύτιμων μετάλλων, αυξήθηκαν κατά 12 τόνους — ή λίγο πάνω από 1% — την Τρίτη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τον Οκτώβριο.

Το ασήμι ενισχύθηκε έως και 1,4%, φθάνοντας σε απόσταση ενός σεντ από τα 70 δολάρια ανά ουγκιά. Το ράλι του «λευκού μετάλλου» κατά περίπου 140% φέτος ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό από εκείνο του χρυσού, με την πιο πρόσφατη άνοδο να στηρίζεται σε κερδοσκοπικές εισροές και σε επίμονες διαταραχές της προσφοράς σε βασικούς κόμβους εμπορίου, μετά από ένα ιστορικό short squeeze τον Οκτώβριο.