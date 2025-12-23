#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Ryanair αμφισβητεί πρόστιμο €256 εκατ. στην Ιταλία

Η αεροπορική καταγγέλλει ως άδικο το πρόστιμο στην Ιταλία και ετοιμάζει έφεση. Υπερασπίζεται τα φθηνότερα εισιτήρια και τη διαφάνεια τιμών για τους επιβάτες.

Η Ryanair αμφισβητεί πρόστιμο €256 εκατ. στην Ιταλία
Michael OLeary, CEO Ryanair

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 12:14

Η Ryanair, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, ζήτησε σήμερα από τους δικηγόρους της να ασκήσουν άμεσα έφεση «κατά τόσο της παράξενης και νομικά αβάσιμης απόφασης» - όπως η εταιρεία αναφέρει - «όσο και κατά του προστίμου ύψους 256 εκατ. ευρώ, που επιβλήθηκε άδικα από την Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού».

Οπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού επιδιώκει να αγνοήσει και να ανατρέψει την Προκαταρκτική Απόφαση του Δικαστηρίου του Μιλάνου του Ιανουαρίου 2024, το οποίο είχε κρίνει ότι το άμεσο μοντέλο διανομής της Ryanair (δηλαδή οι πτήσεις να πωλούνται απευθείας από την Ryanair και όχι μέσω τρίτων μεσαζόντων) «αναμφίβολα ωφελεί τους καταναλωτές και οδηγεί σε ανταγωνιστικά ναύλα».

«Οι αβάσιμες προσπάθειες της Ιταλικής Αρχής Ανταγωνισμού να επαναπροσδιορίσει μια χρονική περίοδο μετά την Απόφαση του Δικαστηρίου του Μιλάνου και να ισχυριστεί λανθασμένα ότι η Ryanair κατέχει κυρίαρχη θέση στις αεροπορικές υπηρεσίες προς/από την Ιταλία θα ανατραπούν», σημειώνει η αεροπορική.

«Η απόφαση και το πρόστιμο είναι νομικά αβάσιμα και θα ανατραπούν στην έφεση», καταλήγει σε ανακοίνωσή της.

