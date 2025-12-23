#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρωσία: Συζητήσαμε «ενοχλητικά» ζητήματα με τις ΗΠΑ

«Ανεπίλυτα» παραμένουν ωστόσο τα κύρια θέματα στις σχέσεις των δύο πλευρών, διευκρίνισε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ. Πότε αναμένεται νέος γύρος επαφών.

Ρωσία: Συζητήσαμε «ενοχλητικά» ζητήματα με τις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 13:27

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες για να απαλείψουν «ενοχλητικά» ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όμως τα κύρια θέματα παραμένουν ανεπίλυτα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ένας άλλος γύρος τέτοιων επαφών αναμένεται στις αρχές της άνοιξης του 2026, πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ.

Οι δύο χώρες συζητούν τρόπους για να επιλύσουν σειρά διενέξεων που δημιουργούν προβλήματα στη δουλειά των αντίστοιχων πρεσβειών τους. Οι συνομιλίες αυτές είναι χωριστές από τις ρωσοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διαβίβασε εξάλλου στις ΗΠΑ τις ανησυχίες της αναφορικά με τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, δήλωσε επίσης ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η εκστρατεία του Τραμπ για να ασκήσει πίεση στη Βενεζουέλα περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε σκάφη που φέρεται ότι έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Αργή πρόοδο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βλέπει το Κρεμλίνο

Πούτιν: Η ΕΕ επιχείρησε ληστεία των ρωσικών κεφαλαίων

Στις ΗΠΑ ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Πούτιν: Είναι ψέμα ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο