#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιστορικό ρεκόρ για τον χαλκό, πάνω από τις $12.000

Ο χαλκός καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2009. Προβλήματα στα ορυχεία και εμπορικές αναταράξεις λόγω πιθανών αμερικανικών δασμών εντείνουν τη μάχη για επάρκεια.

Ιστορικό ρεκόρ για τον χαλκό, πάνω από τις $12.000

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 13:32

Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τις 12.000 δολάρια ανά τόνο κατέγραψε ο χαλκός, καθώς σοβαρές διακοπές λειτουργίας σε ορυχεία και εμπορικές στρεβλώσεις που συνδέονται με την ατζέντα δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγούν το κρίσιμο βιομηχανικό μέταλλο προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2009.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τιμές αυξήθηκαν έως και 0,9%, φτάνοντας τις 12.031,50 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), επεκτείνοντας ένα ράλι που έχει ενισχύσει τις τιμές κατά περίπου 37% φέτος.

Η πιθανότητα επιβολής δασμών στον χαλκό από τον Τραμπ αποτελεί βασικό παράγοντα της ανόδου, καθώς η εκτίναξη των εισαγωγών στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχει οδηγήσει τους κατασκευαστές σε άλλες χώρες σε έναν «πόλεμο προσφορών» προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκείς προμήθειες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ξανά την ανηφόρα παίρνουν οι τιμές του κακάο

Στο πιο υψηλό από το 2022 το αλουμίνιο

«Ελντοράντο» στην αγορά χαλκού φέρνουν τα data centers

Άλμα δύο μηνών για το καλαμπόκι στην Κίνα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο