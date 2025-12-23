Ιστορικό ρεκόρ για τον χαλκό, πάνω από τις $12.000

Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τις 12.000 δολάρια ανά τόνο κατέγραψε ο χαλκός, καθώς σοβαρές διακοπές λειτουργίας σε ορυχεία και εμπορικές στρεβλώσεις που συνδέονται με την ατζέντα δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγούν το κρίσιμο βιομηχανικό μέταλλο προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2009.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τιμές αυξήθηκαν έως και 0,9%, φτάνοντας τις 12.031,50 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), επεκτείνοντας ένα ράλι που έχει ενισχύσει τις τιμές κατά περίπου 37% φέτος.

Η πιθανότητα επιβολής δασμών στον χαλκό από τον Τραμπ αποτελεί βασικό παράγοντα της ανόδου, καθώς η εκτίναξη των εισαγωγών στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχει οδηγήσει τους κατασκευαστές σε άλλες χώρες σε έναν «πόλεμο προσφορών» προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκείς προμήθειες.