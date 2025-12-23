#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο

Κρατούσε πλακάτ που έλεγε ότι υποστηρίζει τους κρατούμενους που σχετίζονται με την Palestine Action, την οποία η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με την Defend Our Juries.

Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 14:57

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα στο Λονδίνο τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, δήλωσε η εδρεύουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο οργάνωση Defend Our Juries.

Η Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας επειδή κρατούσε πλακάτ που έλεγε ότι υποστηρίζει τους κρατούμενους σε σχέση με την Palestine Action, την οποία η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, ανέφερε η Defend Our Juries.

Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε πως δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτήριο.

«Λίγο αργότερα, μια 22χρονη γυναίκα παρέστη επίσης στη σκηνή», ανέφερε σε μια δήλωση εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Συνελήφθη επειδή παρουσίασε ένα αντικείμενο (εν προκειμένω ένα πλακάτ) σε υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης (εν προκειμένω της Palestine Action) αντίθετα προς το Τμήμα 13 του Νόμου περί Τρομοκρατίας 2000».

Η Defend Our Juries ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο το κτήριο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρία η οποία όπως είπε παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μητσοτάκης σε Αμπάς: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας

Χαμάς: Η δολοφονία ανώτατου στελέχους της απειλεί την εκεχειρία

Eurovision: Μποϊκοτάρει τη διοργάνωση και η Ισλανδία

Ισραήλ: Χτυπήσαμε σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο