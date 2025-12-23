#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Στο 4,3% εκτινάχτηκε η ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο

Απότομη επιτάχυνση κατέγραψε η αμερικανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την τελική μέτρηση. Αναθεωρήθηκαν υψηλότερα οι καταναλωτικές δαπάνες και ο πληθωρισμός (PCE).

ΗΠΑ: Στο 4,3% εκτινάχτηκε η ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 15:39

Πολύ υψηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση και από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκε η τελική μέτρηση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο, η οποία δημοσιεύτηκε με καθυστέρηση λόγω του παρατεταμένου κυβερνητικού «λουκέτου».

Ειδικότερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,3% το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Η προηγούμενη μέτρηση είχε δείξει ανάπτυξη 3,8%, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν πτωτική αναθεώρηση στο 3,3%. 

Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,5%, αρκετά πάνω από την άνοδο 2,5% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη προκαταρκτική μέτρηση. 

Ωστόσο, αρκετά υψηλότερα αναθεωρήθηκε και ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) τον οποίο παρακολουθεί η Fed για τον προσδιορισμό του πληθωρισμού. Ειδικότερα, ο δείκτης αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,9% αντί για 2,6% που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. 

