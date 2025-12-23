#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οριακή άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο

Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,2% έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 0,1%.

Οριακή άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 16:27

Υψηλότερα κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ τον Noέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Fed. 

Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,2% έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 0,1%.

Η παραγωγή του μεταποιητικού τομέα παρέμεινε αμετάβλητη. 

 

