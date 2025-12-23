Μικρή ανάκαμψη για την καναδική οικονομία τον Νοέμβριο

Η καναδική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά τους δασμούς των ΗΠΑ, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν μικρή επέκταση για τον περασμένο μήνα.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, που βασίζεται στη βιομηχανία, αυξήθηκε κατά 0,1% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά. Είχε μειωθεί κατά 0,3% τον Οκτώβριο, όπως αναμενόταν σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg.

Ο μεταποιητικός τομέας μειώθηκε κατά 1,5% τον Οκτώβριο, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την επέκταση από τον προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω της πτώσης στην κατασκευή μηχανημάτων.

Η κατασκευή προϊόντων ξύλου κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Απρίλιο του 2020, αντανακλώντας την επιβράδυνση της παραγωγής μετά την επιβολή πρόσθετων δασμών στην καναδική ξυλεία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στις 14 Οκτωβρίου.

Οι διαταραχές στην εργασία συνέβαλαν επίσης στη συρρίκνωση του Οκτωβρίου. Οι απεργίες των εκπαιδευτικών στην Αλμπέρτα, των δημόσιων υπαλλήλων στη Βρετανική Κολομβία και των ταχυδρομικών υπαλλήλων σε εθνικό επίπεδο μείωσαν τη δραστηριότητα.

Μετριάζοντας τη συνολική πτώση του ΑΕΠ, ο τομέας των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών εταιρειών αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο, καταγράφοντας την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο.

«Η υποτονική ανάκαμψη του Νοεμβρίου υποδηλώνει ότι η καναδική οικονομία έχει ακόμη δουλειά για να αποφύγει ακόμη ένα αρνητικό αποτύπωμα για το τελευταίο τρίμηνο του έτους», δήλωσε ο Robert Kavcic, ανώτερος οικονομολόγος της Bank of Montreal.

Η έκθεση «δείχνει ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ασταθής στον Καναδά», δήλωσε ο Charles St-Arnaud, επικεφαλής οικονομολόγος της Servus Credit Union. «Η μέτρια ανάπτυξη τους τελευταίους μήνες έρχεται επίσης σε κάποια αντίθεση με την ισχύ της αγοράς εργασίας, η οποία σημείωσε ισχυρή δημιουργία θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες».

Η Τράπεζα του Καναδά διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2,25% στις 10 Δεκεμβρίου, χαρακτηρίζοντας την οικονομία «συνολικά ανθεκτική», προειδοποιώντας ωστόσο για αυξημένη αβεβαιότητα. Ο διοικητής Τιφ Μάκλεμ άφησε να εννοηθεί ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί σταθερά τα επιτόκια βραχυπρόθεσμα, ελλείψει εκπλήξεων στις προοπτικές της.