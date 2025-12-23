#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισραήλ: Ηξεις αφήξεις για παραμονή του στρατού στη Γάζα επ' αόριστον

Αναδίπλωση του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς έπειτα από δηλώσεις του ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει ποτέ πλήρως από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 17:05

Σε μια προφανή αναδίπλωση έπειτα από δηλώσεις του ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί ποτέ πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαθιδρύσει οικισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Αντιβαίνοντας στις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε αντίθεση και με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ο Κατς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός για λόγους ασφαλείας δεν θα αποσυρθεί ποτέ πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι θα συγκροτηθεί μια πολιτικοστρατιωτική μονάδα στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Βρισκόμαστε βαθιά μέσα στη Γάζα και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ ολόκληρη τη Γάζα. Δεν θα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε, να αποτρέψουμε αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Κατς αναφερόμενος στην επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που έστειλε προς δημοσιογράφους αργότερα, το γραφείο του Κατς τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταστήσει οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις του Κατς σε ομιλία του σήμερα το πρωί προς ηγέτες εποικισμών, σχετικά με την αποστολή τέτοιων μονάδων στη βόρεια Γάζα «έγιναν αποκλειστικά σε πλαίσιο ασφάλειας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

