Διαγωνισμός για start ups με έπαθλο ως 1,5 εκατ.δολάρια

Διοργανώνεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά το StartUp World Cup & Summit Cyprus –Greece από την Oktonex και την Direction BUSINESS NETWORK, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Το StartUp World Cup & Summit είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο startup συνέδριο και διαγωνισμός που ιδρύθηκε το 2016 από την Fenox VC στην Sillicon Valley με στόχο τη διασύνδεση της startup, επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας και να βοηθήσει τα startups να μετασχηματιστούν σε επιτυχημένες καινοτόμες εταιρίες.

Στην Αθήνα, στις 29 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, τα οικοσυστήματα Ελλάδας και Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να εμπνευστούν αλλά και λάβουν συμβουλές από διεθνούς κύρους ομιλητές αλλά και να διεκδικήσουν 500.000$ στον Ευρωπαϊκό Τελικό της Πράγας στις 10 Απριλίου και 1.000.000$ στον Μεγάλο Τελικό στο San Francisco στις 17 Μαΐου.

Ομιλητές:

Jack McCauley, former co-founder and Chief Engineer at Oculus VR, sold to Facebook

Rana Gujral, entrepreneur, speaker, investor and the CEO of Behavioral Signals

Roger King, founder of Bay Angels

Gideon Marks, mentor at Google Launchpad

Adhrita Nowrin, managing partner of Avant Ventures

Apostolos Apostolis, co-founder at VentureFriends vc

Litsa Panayotopoulos, co-founder & ceo of E.VI.A., secretary general of American Hellenic Chamber, president of InnovaGreece

Eliav Alaluf, founging partner Follo(the)seed Fund

Enis Hulli, partner at 500 Startups Instanbul

Amir Eldad, entrepreneurial ecosystem builder