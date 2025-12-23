Morgan Stanley: Τα κρίσιμα στοιχεία του ντιλ της Metlen στη Χιλή

Η τιμή στην οποία έκανε η Metlen τη συναλλαγή στην Χιλή είναι υψηλότερη απ’ ό,τι αναμενόταν, σχολιάζει η Morgan Stanley με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις. Υπενθυμίζει ότι η εκτίμηση αρχικά έκανε λόγο για 815 εκατ. δολάρια, αντί για 865 εκατ. και μεταφράζεται σε 1,26 εκατ. ανά μεγαβατώρα.

Ο οίκος χαρακτηρίζει «κλειδί» τη συναλλαγή, θεωρώντας ότι θα καθησυχάσει τυχόν ανησυχίες των επενδυτών για τη δημιουργία cash flow και την απομόχλευση.

Η Morgan Stanley περιμένει περαιτέρω πρόοδο σε αυτό το μέτωπο με την πώληση χαρτοφυλακίων στην Αυστραλία (530 MW) και τη Μεγάλη Βρετανία (200-300 MW).

Μετά τις εξελίξεις διατηρεί τη σύσταση overweight για τη μετοχή στην οποία δίνει τιμή-στόχο τα 64 ευρώ.