Πραγματοποιήθηκε στο Μαρούσι το 4ο Digital Business Transformation Conference

Το “Transformation journey” αποτελεί πρόκληση, μονόδρομο για τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις σε όλες τις κάθετες αγορές. Αυτός είναι ο σκοπός του 4ου Digital Business Transformation Conference με τίτλο “Will you Survive or Thrive?” το οποίο έλαβε χώρα την Τετάρτη 15 Μαΐου στο Maroussi Plaza.

Το συνέδριο εστίασε στο Pragmatic Innovation και τους παράγοντες επιτυχίας του. Μαθαίνοντας από τους Digital Leaders και Early Adopters τις προσεγγίσεις, τις μεθοδολογίες, στρατηγικές, την ορθή στάθμιση για βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις, την κατάλληλη χρήση Τεχνολογιών Αιχμής όπως και την απαραίτητη δέσμευση του Leadership και της ανάγκης αλλαγής εταιρικής κουλτούρας. Το συνέδριο έδωσε έμφαση σε μία μεγάλη γκάμα από δημιουργικές, πρακτικές και συναρπαστικές ιδέες.

Απευθυνόμενοι στο Κοινό σημαντικοί Διεθνείς Keynote Speakers, Thought Leaders, Ακαδημαϊκοί, Researchers και Innovation Advisors, όπως οι Mary Wharmby, BBVA Former Head of Design Transformation, Design leader, Strategist and Educator, ο Raine Vasanoja, CEO, Nordic Healthcare Group, πρωτοπόρου Οργανισμού αναβάθμισης Υπηρεσιών Κλάδου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Nalen Naidoo, Divisional Executive on Shared Value Solutions, Liberty Group, κορυφαία Ασφαλιστική Εταιρεία, η Sophia Bantanidis, EMEA Head of Regulatory & Market Strategy and Citi Accelerator Mentor, Citi, ο Δημήτρης Αναγνωστοπουλος, Partner, True North Partners, London, Frankfurt, S. Africa, ενώ από τον Ακαδημαϊκό χώρο, οι Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιάννης Α. Πολλάλης, Καθηγητής Στρατηγικής & Διευθυντής Εργαστηρίου iLEADS, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δρ. Ιωάννης Φιλιππόπουλος, Ακαδημαϊκός Διευθυντής προγραμμάτων Πληροφορικής & Engineering, Επίκουρος Καθηγητής στο Hellenic American University & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παράλληλα, υπήρξε παρουσίαση από την Αγγελική Δεδοπούλου, Advisor to the European Commission for ESCO & Digital Labour Market και τον Δημήτρη Πανόπουλο, Εκτελεστικό Υπεύθυνο στο Υπουργείο Εργασίας πάνω στο Ψηφιακό Βαρόμετρο.

Αποκαλυπτικές ήταν οι παρουσιάσεις των έργων και λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού από τoν Δημήτρη Πλέσσα, Διευθυντή Digital Business, Εθνικής Τράπεζας, τον Αγαμέμνονα Παπαστεργίου Senior Director, Digital Banking and Innovation, Alpha Bank και τον Κωστή Πάϊκο, Διευθυντή Ψηφιακών Υπηρεσιών Ιδιωτών, Eurobank, τον Ξενοφώντα Λιαπάκη Γενικό Διευθυντή Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Πληροφορικής, Interamerican Group, και Πρόεδρο, Hellenic CIO Forum και τον Μάνο Μαργαρίτη CIO της Allianz Hellas.

Πρότυπες λύσεις-πλατφόρμες για νευραλγικές επιχειρηματικές λειτουργίες προσδώσαν άμεση εποπτεία των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών όταν αυτές ευθυγραμμίζονται με τις επιχειρησιακές προσδοκίες συνεισφέροντας στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του Κοινού του συνεδρίου από τους (α) Dr. Αλέξανδρο Μανιατόπουλο, Δ/νοντα Σύμβουλο, Πρόεδρο, Yodiwo ΑΕ και Δημήτριο Ζαχαρία, Υπεύθυνο Τομέα Ενεργειακών Υπηρεσιών, ENGIE Hellas A.E. (β) Γιάννη Κολοβό, CEO, Edenred και Θάνο Αμπάζη, IT Director, Edenred, (γ) την Μαρία Νασιάκου, Group CRM & e-commerce Director, Vivartia Group, (δ) Χαράλαμπο Σκιαδά, Information Systems Manager, Όμιλος Αγγελικούση και (δ) από τον Μιχάλη Σπανό, Γεν. Διευθυντή Ψηφιακής Οργάνωσης & Καινοτομίας από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.digitaltransformation.gr/.