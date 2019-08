Διεθνούς φήμης ομιλητές στο πέμπτο Agile Summit Greece

Το AGILE SUMMIT GREECE ανακοινώνει τη διοργάνωση του 5ου Agile Summit Greece με τίτλο “Build great teams that can change the world”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Όπως κάθε χρόνο, στο συνέδριο θα συμμετέχουν με τις εισηγήσεις τους οι πιο καταξιωμένοι ομιλητές από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες μεταξύ των οποίων: Google, N26, Lloyds Banking Group, κλπ. δίνοντας έτσι στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ομιλίες υψηλού βεληνεκούς και ταυτόχρονα να συμμετάσχει σε εξεζητημένα workshops.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Alistair Cockburn –συνιδρυτής του AgileManifesto– ο Peter Sage –διεθνούς φήμης ομιλητής και επιχειρηματίας– ο Jeff Patton – συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων για τον προγραμματισμό λογισμικού – και πολλοί άλλοι.

Εστιάζοντας στο μέλλον του Agile, στο συνέδριο θα κατατεθούν εμπειρίες και θα διεξαχθούν ανοιχτές συζητήσεις με θέματα όπως: continuous delivery, οργανωτική αλλαγή που ενεργοποιεί το business agility (επιχειρηματική ευελιξία), σχεδιασμός προϊόντων, exploratory testing, lean start-up thinking, high performance teams κτλ.

Τα workshops, τα οποία θα διεξαχθούν 2 ημέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, θα καλύπτουν την εξής θεματολογία:

- Improving organizational agility,με εισηγητή τον Ben Linders.

- Getting high regression test coverage, με εισηγήτρια την Emily Bache.

- The heart of Agile fundamentals course με εισηγητή τον Alistair Cockburn.

- Advanced Agendashift: Coaching and leading continuous transformation,με εισηγητή το Mike Burrows.

Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες μηχανικούς λογισμικού, product managers, διευθυντικά στελέχη εταιρειών, επικεφαλής ομάδων και επιχειρηματίες. Το συνέδριο διοργανώνεται από την AGILE GREECE ORG, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο ενεργές κοινότητες ανά τον κόσμο.