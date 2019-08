Ενας χρόνος χωρίς μνημόνιο

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα παραμείνει στο πλευρό της Ελλάδας, τονίζει ο Πιέρ Μοσκοβισί καθώς σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Όπως σημειώνει ο Επίτροπος στη χώρα καταγράφονται θετικά σημάδια και οι θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός συνεχίζουν να αποδίδουν.

«Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πριν από ένα χρόνο», τονίζει ο Πιέρ Μοσκοβισί. Η προθυμία να εμπλακεί ενεργά στην διαδικασία ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων και να δουλέψει στενά με τους ευρωπαίους εταίρους, θα είναι ουσιώδης για να στηριχθεί η σταθερότητα, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να στηρίζει τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ και της ευρωζώνης».

