«Πιο κοντά» κυβέρνηση και ασφαλιστικές εταιρείες

Μπορεί τα αιτήματα των ασφαλιστικών εταιρειών που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια να μην μπορούν να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη, ωστόσο οι παράγοντες του κλάδου δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους, επειδή για πρώτη φορά φαίνεται να ξεκινάει ένας ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση.

«Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη που διάκειται κανονικά, όχι φιλικά, προς την ιδιωτική ασφάλιση. Και αυτό γιατί όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, είναι ανοιχτή στο να ακούσει τι μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση σε μέτωπα όπως η σύνταξη, η υγεία και οι φυσικές καταστροφές» υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, συμπληρώνοντας: «Είναι η πρώτη φορά φέτος που υπουργός της κυβέρνησης (ο κ. Νότης Μηταράκης) έρχεται στην ετήσια συνάντηση του κλάδου. Η παρουσία του σημαίνει ότι όπως συμβαίνει διεθνώς, η κυβέρνηση συνομιλεί με τις ασφαλιστικές εταιρείες για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που δεν επιδέχονται ιδεολογικών προσεγγίσεων, όπως για παράδειγμα το δημογραφικό».

Ο πρώτος τομέας προσέγγισης μεταξύ κυβέρνησης και ασφαλιστικών εταιρειών αφορά το νέο νόμο για το συνταξιοδοτικό σύστημα, που θα βγει προς διαβούλευση έως το τέλος του έτους. Αν και αρκετά ακόμη πράγματα απομένουν να διευκρινιστούν, διακηρυγμένες θέσεις της κυβέρνησης είναι ότι, μεταξύ άλλων:

α) Θα δημιουργηθεί δεύτερος πυλώνας (Επαγγελματικά Ταμεία), στον οποίο ρόλο θα κληθούν να παίξουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Το πόσο έντονη θα είναι η εμπλοκή των ασφαλιστικών εταιρειών δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τώρα, καθώς εξαρτάται τόσο από τις διατάξεις του επικείμενου νόμου όσο και από τον ανταγωνισμό που θα υπάρξει από άλλους φορείς (π.χ. τράπεζες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ).

β) Θα δοθούν φορολογικά κίνητρα στον τρίτο πυλώνα (στα σημερινά γνωστά συνταξιοδοτικά προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών).

γ) Θα εξισωθούν τα φορολογικά οφέλη μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Β’ πυλώνας) και των ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιρειών (Γ’ πυλώνας), καθώς σήμερα τα κίνητρα των πρώτων είναι ισχυρότερα από αυτά των δεύτερων.

Οι συζητήσεις όμως μεταξύ κυβέρνησης και ασφαλιστικών εταιρειών δεν περιορίζονται μόνο στο συνταξιοδοτικό.

Στον κλάδο της υγείας για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν θέσει ως προτεραιότητα την καθιέρωση των DRGs (συστήματα Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών που θα αντικαταστήσουν τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια-ΚΕΝ). Στόχος των ασφαλιστικών εταιρειών είναι να δεχτεί η Πολιτεία να εφαρμόσει τα DRGs στα κρατικά νοσοκομεία (αυτό θα οδηγήσει και αποδοχή τους από τις ιδιωτικές κλινικές), προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και έτσι περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου δεν σταματά να επαναλαμβάνει τα στοιχεία που θέλουν τους Έλληνες να καταβάλλουν κάθε χρόνο «από την τσέπη τους» (out of the pocket) γύρω στα 5,5 δισ. ευρώ για δαπάνες υγείας και οι ασφαλιστικές εταιρείες μόλις 0,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας: «Δεν είναι λογικό ένας λαός που έχει τόσο έντονα πληγεί από την οικονομική κρίση να πληρώνει διπλάσια λεφτά από την τσέπη του για δαπάνες υγείας, σε σχέση με τον Ευρωπαίο. Χρειάζονται κίνητρα, προκειμένου τα ελληνικά νοικοκυριά να μπορέσουν να ασφαλιστούν».

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, γίνεται πολύ καλή προετοιμασία, με στόχο τη διαμόρφωση των DRGs, έτσι ώστε να εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται ακόμη και από το έτος 2021.

Αντίθετα, το γνωστό αίτημα για ΣΔΙΤ στην υγεία με τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαχειρίζονται τμήμα της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας των κρατικών νοσοκομείων δεν έχει μπει ακόμη στο τραπέζι, καθώς θεωρείται πως οι προτεραιότητες είναι άλλες.

Στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών, επί του παρόντος, όπως λέγεται, «η κυβέρνηση ακούει», χωρίς να έχει πάρει αποφάσεις και χωρίς να έχει δώσει δεσμεύσεις. Ειδικότερα, η κυβέρνηση φαίνεται να ενδιαφέρεται για κάποιου είδους κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών και η ΕΑΕΕ δουλεύει προκειμένου να παρουσιάσει προτάσεις και λύσεις. «Σήμερα δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά το θετικό είναι πως ξεκίνησε τον διάλογο» αναφέρεται χαρακτηριστικά.