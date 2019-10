Στις 23 Νοεμβρίου το 3o Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας

Η κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου και γνώσης για τον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Οι κυρίαρχες παγκόσμιες τάσεις που διαμορφώνουν και καθορίζουν το μέλλον της φιλοξενίας στην Ελλάδα καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ξενοδόχοι θα συζητηθούν στo 3o Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας (3rd International Hospitality Forum) που διοργανώνεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου.

Στο φετινό Φόρουμ θα υπάρχουν τρεις θεματικές ενότητες που θα πλαισιώνονται από ξένους και Έλληνες ειδικούς, εξέχουσες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπους αναγνωρισμένων συμβουλευτικών εταιρειών. Παράλληλα, εγκαινιάζεται η συνεργασία με τη Phocuswright, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες Consulting παγκοσμίως με εξειδίκευση στον Τουρισμό, η οποία διοργανώνει το τρίτο πάνελ.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

1. Rethinking Hotel F&B // Stop thinking of hotel F&B as hotel F&B

2. Happy Workforce – Happy Guest // Increase your employees engagement by challenging existing norms

3. The Challenge of Driving Direct Bookings // Taking back control over hotel distribution

Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo κατά τη διάρκεια της έκθεσης XENIA 2019. Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου είναι η FORUM A.E.

Αναφερόμενους στους στόχους του 3ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός τόνισε:

«Το ΞΕΕ στέκεται έμπρακτα δίπλα στον Έλληνα ξενοδόχο προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς το προϊόν του, καθώς οι παγκόσμιες εξελίξεις στον κλάδο της φιλοξενίας απαιτούν εγρήγορση, πληροφόρηση, καινοτομία, διαρκή προσαρμογή. Το Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας με θεματολογία αιχμής και εξαιρετικούς ομιλητές στα πάνελ της διοργάνωσης, δίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά "τροφή" για σκέψη και για πράξη, ενώ παράλληλα προτείνει λύσεις στην κατεύθυνση της σταδιακής απεξάρτησης και συνακόλουθα της διασποράς του κινδύνου για την ελληνική ξενοδοχία από τους μεγάλους tour operators και τους OTAs.

Το 3ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας, πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία που η χώρα μας αφήνει πίσω της την κρίση και ετοιμάζεται για μια νέα εποχή ανάπτυξης. Ως κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου και γνώσης στον κλάδο, συμβάλλει ενεργά στο σχεδιασμό του στρατηγικού πλάνου που θα οδηγεί σε νέες υπεραξίες για τον ελληνικό τουρισμό και θα εγγυάται τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.»