Σκρέκας: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με επίκεντρο το νερό, είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της απερήμωσης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκρέκας, από το βήμα του συνεδρίου του Economist με τίτλο «3rd Sustainability Forum for South East Europe and the Mediterranean».

Αρχικά ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, δίνοντας έμφαση στον 2ο στόχο για την επισιτιστική ασφάλεια και στον 6ο στόχο για το καθαρό νερό. «Το επίδικο σήμερα στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινότητα, είναι η παραγωγή τροφίμων με βιώσιμο τρόπο», υπογράμμισε. Παράλληλα, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι «η χώρα μας σήμερα δεν είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, που θα προκαλέσει από τη μια πλευρά παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και μείωση των βροχοπτώσεων και από την άλλη πλευρά συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Όπως ανέφερε ο κ. Σκρέκας, «το 83% της κατανάλωσης νερού στην Ελλάδα καταναλώνεται για άρδευση, έναντι 70% με 75% στον υπόλοιπο κόσμο. Η συνολική ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 9 δισ. κυβικά μέτρα. Επιπλέον, το 60% με 65% προέρχεται από τα υπόγεια αποθέματα και το υπόλοιπο ποσοστό από τα επιφανειακά ύδατα, δηλαδή το βρόχινο νερό. Η χώρα μας είναι ουραγός και σε αυτόν τον τομέα, καθώς σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα ποσοστά αυτά είναι αντίστροφα, δηλαδή το 70% του νερού που καταναλώνουν προέρχεται από τα επιφανειακά ύδατα και μόλις το 30% από τα υπόγεια».

Υπογράμμισε ότι αντλούνται περισσότερες από 600 λίμνες του Μαραθώνα κάθε χρόνο για τις ανάγκες άρδευσης της αγροτικής γης. Κάτι που, όπως ανέφερε, πέρα από την πίεση που δέχεται ο υδροφόρος ορίζοντας, αυξάνει και το κόστος άρδευσης λόγω της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Απέναντι σε όλους αυτούς τους κινδύνους, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι η λύση είναι η συλλογή του βρόχινου νερού με μικρά φράγματα και ταμιευτήρες, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία έξυπνων αρδευτικών συστημάτων με αυτοματισμούς.

«Βιώσιμη γεωργία σημαίνει ευφυής γεωργία που αξιοποιεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τους φυσικούς πόρους και τις εισροές όπως τα φάρμακα και τα λιπάσματα», σημείωσε ο κ. Σκρέκας, προσθέτοντας ότι οι χώρες και οι κοινωνίες που θα αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο είναι αυτές που θα είναι προετοιμασμένες για την κλιματική αλλαγή.

'Αμεση λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ζήτησε η Αντ. Γκερέκου.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΕΟΤ, 'Αντζελα Γκερέκου, κατά την ομιλία της από το βήμα του συνεδρίου, τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει περιέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναφερόμενη στην κλιματική αλλαγή, εκτίμησε ότι αν δεν γίνουν σύντομα οι απαραίτητες ενέργειες, η βιοποικιλότητα του πλανήτη θα υποστεί τεράστιες απώλειες. «Η διεθνής κοινότητα έχει στη διάθεσή της ελάχιστο χρόνο για να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα ανατρέπει την απώλεια της βιοποικιλότητας», ανέφερε.

Η κ. Γκερέκου συμπλήρωσε πως όλοι οι φορείς οφείλουν να ορίσουν φιλόδοξους και άμεσα χρονικά στόχους, για να μπορέσει να προστατευθεί η χλωρίδα και η πανίδα του πλανήτη. Τόνισε ότι η δημιουργία τουριστικών προϊόντων που θα έχουν ως κεντρική επιδίωξη την επικοινωνία προς τους επισκέπτες, «να δηλώνουν ότι η χώρα μας, δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα», βρίσκονται μέσα στους βασικούς στόχους του ΕΟΤ. Όπως σημείωσε, όλο και περισσότεροι επισκέπτες αναζητούν τουρισμό εμπειρίας και ανέφερε ότι «αν κοιτάξουμε γύρω μας μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα είδη τουρισμού, να δημιουργήσουμε τοπικές ταυτότητες που θα αναδεικνύουν τα τοπικά τους προϊόντα».

Τέλος, όπως ανέφερε η κ. Γκερέκου, μέσα στους βασικούς στόχους του ΕΟΤ βρίσκεται η προβολή και η επιβράβευση των βιώσιμων πρακτικών από τις επιχειρήσεις τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις, μεταφορές κ.ά..

