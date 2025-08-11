Πόσες και ποιες συντάξεις υπολογίζει ξανά τώρα ο ΕΦΚΑ

Σε περίπου 45.000 υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ οι συντάξεις που θα επανυπολογιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, με την διοίκηση να ξεκαθαρίζει βέβαια, ότι όποιοι συνταξιούχοι έχουν διαφωνία ή απορίες για τα νέα, επανυπολογισμένα ποσά που λαμβάνουν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία εξετάζεται από ειδική Ομάδα Εργασίας.

Με αφορμή και τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί 100.000 και πλέον συντάξεις που πρέπει να επανυπολογιστούν, ο ΕΦΚΑ αναφέρει πως συνολικά, εκκρεμούν περίπου 45.000 υποθέσεις, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός 70.000 συντάξεων που λαμβάνουν απόστρατοι, και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η πληρωμή αναδρομικών, σε περίπου 50.000 εξ αυτών, που δικαιούνται επιστροφή.

Να σημειωθεί ότι με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για εμπαιγμό των συνταξιούχων, εκτιμώντας ότι 5 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Βρούτση (Ν.4670/2020), «εκκρεμούν τουλάχιστον 100.000 επανυπολογισμοί σε συνταξιούχους που ακούν συνεχώς υποσχέσεις, πανηγυρισμούς για την ταχύτητα απονομής των παροχών αλλά στην πράξη οι ίδιοι αντιμετωπίζονται χωρίς σεβασμό».

Υποστηρίζει μάλιστα, ότι μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται και σε χιλιάδες επικουρικούς συνταξιούχους, που μέχρι το 2014 κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές επικουρικής ασφάλισης, άνω του βασικού 6% και δικαιούνται προσαύξησης βάσει του ν. 4387/2016. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη θέσπιση της διάταξης και ακόμα δεν έχουν λάβει την προσαύξηση που δικαιούνται, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχη κατάσταση σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, επικρατεί και με τις περιπτώσεις που δεν έχει υπολογιστεί η προσαύξηση βαρέων και ανθυγιεινών στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξής.

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο ΕΦΚΑ επισημαίνει πως ο επανυπολογισμός των συντάξεων αποτελεί μια δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία. Κάθε μήνα προστίθενται νέες συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, οι οποίες ελέγχονται και ολοκληρώνονται με τον επανυπολογισμό της σύνταξης και τη σχετική διόρθωση του ποσού, όπου απαιτείται.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού, οι εκκρεμείς συντάξεις επανυπολογισμού ανέρχονται σήμερα σε περίπου 43.000 και τα ποσά που θα επιστραφούν, κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 8500 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:

Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα εκκρεμούν 9.000 περιπτώσεις.

εκκρεμούν 9.000 περιπτώσεις. Στους συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ , 11.000 περιπτώσεις.

, 11.000 περιπτώσεις. Στους συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ, 13.000 περιπτώσεις.

Αντιθέτως, η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Επικουρικής Ασφάλισης δεν εμφανίζει καμία εκκρεμή περίπτωση επανυπολογισμού, ενώ ο επανυπολογισμός που προβλέφθηκε με τον ν. 4093/2012 και αφορά ένστολους συνταξιούχους του τ. ΓΛΚ βαίνει προς ολοκλήρωση.

Τέλος, ο ΕΦΚΑ σημειώνει πως τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την απομείωση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από τις υπηρεσίες του Φορέα για τη δραστική μείωση των εκκρεμοτήτων επανυπολογισμού, αλλά και για τη διόρθωση λαθών που διαπιστώθηκαν στον αρχικό επανυπολογισμό που διενεργήθηκε το 2019. Στο πλαίσιο αυτό, εκκρεμεί επίσης ο ορθός επανυπολογισμός για περίπου 10.000 συνταξιούχους τραπεζών.

Παράλληλα, εξετάζονται και ελέγχονται από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας του ΕΦΚΑ όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται από πολίτες, οι οποίοι διαφωνούν με τον αρχικά διενεργηθέντα επανυπολογισμό της σύνταξής τους.

Τέλος, αναφερόμενη στη συνολική εικόνα του συστήματος συνταξιοδότησης, η διοίκηση του ΕΦΚΑ δηλώνει πως έχει βελτιωθεί αισθητά: ενώ πριν από λίγα χρόνια η αναμονή για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης κυμαινόταν από έναν έως δύο έτη, σήμερα έχει μειωθεί σε λιγότερο από 50 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνταξιούχοι που έχουν εκκρεμείς επανυπολογισμούς θα πάρουν αυξήσεις και αναδρομικά από 1ης/10/2019 και μετά και η εκτίμηση είναι ότι θα αρχίσουν να πληρώνονται σταδιακά τα νέα ποσά από το φθινόπωρο και μετά. Όπως βέβαια, προκύπτει από την «απάντηση» του ΕΦΚΑ στο ΠΑΣΟΚ, έχει ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσουν οι πληρωμές άμεσα, για τις περιπτώσεις επανυπολογισμού των απόστρατων.