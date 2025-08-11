Η νέα γενιά επενδυτών που θησαύρισε με το... buy the dip

Μια νέα γενιά επενδυτών έχει αναδειχτεί σε ισχυρό στήριγμα των αγορών, ειδικά στις ΗΠΑ βοηθώντας τον S&P 500 να πετύχει αλλεπάλληλα ρεκόρ παρά τη βύθιση του Απριλίου με αφορμή την «ημέρα απελευθέρωσης» του Τραμπ.

Πρόκειται, εξηγεί ανάλυση της Wall Street Journal για μεμονωμένοι επενδυτές που έσπευσαν να «αγοράσουν στην πτώση» (buy the dip).

Για πολλούς επαγγελματίες της Wall Street, αυτό είναι ακόμη ένα σημάδι υπερθέρμανσης σε μια περίοδο που οι μετοχές, ειδικά τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνολογίας, είναι ιστορικά ακριβές. Οι συναλλαγές μετοχών-μeme ξυπνούν μνήμες της φούσκας των dot-com.

Ωστόσο, η ανθεκτικότητα των μεμονωμένων επενδυτών μπορεί να σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από απλή λανθασμένη αισιοδοξία. Η προθυμία τους να παραμένουν στις μετοχές μπορεί να είναι πιο διαρκής από όσο συνειδητοποιούν πολλοί ειδικοί. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να συμβάλει στο να μετριαστεί οποιαδήποτε μελλοντική επιστροφή στον μέσο όρο για τις μετοχές που σήμερα πετούν ψηλά.

Γιατί να είναι αυτό κάτι παραπάνω από μια περαστική τάση; Καταρχάς, έχει υπάρξει μια γενεαλογική αλλαγή μεταξύ των επενδυτών. Λιγότεροι θυμούνται καταστροφές όπως η πτώση των dot-com ή ακόμη και η χρηματοπιστωτική κρίση.

Αντίθετα, η τωρινή γενιά νέων επενδυτών έχει γνωρίσει κυρίως «καθαρούς ουρανούς» από τότε που άνοιξε τους πρώτους της χρηματιστηριακούς λογαριασμούς. Ενηλικιώθηκαν σε μια εποχή εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, όταν οι αγορές κινούνταν σχεδόν μόνο ανοδικά με την πάροδο του χρόνου.

Το να «χτυπήσουν φλέβα χρυσού» στα πρώτα τους επενδυτικά χρόνια ενθάρρυνε πολλούς να αναλάβουν μεγαλύτερους κινδύνους. Και τους ενίσχυσε ώστε να παραμένουν στις θέσεις τους σε στιγμές αναταραχής.

Οι αυξήσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 2022 δοκίμασαν αυτή την τάση για «αγορά στην πτώση», όταν ο S&P 500 υποχώρησε 19%, σημειώνοντας τη χειρότερη απώλεια από το 2008. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές παρέμειναν. Τα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) των ΗΠΑ, που συνήθως αξιοποιούνται από τα νοικοκυριά σε δύσκολες στιγμές, κατέγραψαν καθαρές εισροές 27 δισ. δολαρίων εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία της EPFR.

Η ανταμοιβή ήρθε γρήγορα. Η πτώση ακολούθησε από τα δύο καλύτερα χρόνια για τον S&P 500 μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα.

Πιο πρόσφατα, οι αγορές έπεσαν στην αρχή του Αυγούστου λόγω απογοητευτικών στοιχείων για την απασχόληση. Αλλά γρήγορα ανέκαμψαν. Ομοίως, όταν ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 5% για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις μετά την Ημέρα Απελευθέρωσης του Προέδρου Τραμπ τον Απρίλιο, οι μεμονωμένοι επενδυτές αγόρασαν ποσά-ρεκόρ, σύμφωνα με την JPMorgan. Τα αμοιβαία κεφάλαια που τοποθετούνται σε μετοχές κατέγραψαν εισροές 31 δισ. δολαρίων την εβδομάδα που έληξε στις 9 Απριλίου, η οποία περιλάμβανε τις έντονες διακυμάνσεις μετά την Ημέρα Απελευθέρωσης, σύμφωνα με την EPFR.

Σε αντίθεση με τη νεότερη ομάδα επενδυτών, οι μεγαλύτεροι millennials και οι προηγούμενες γενιές αντιμετώπισαν σκοτεινότερες εποχές και μακρύτερες περιόδους ύφεσης. Αυτές ήταν πιο δύσκολες να αντέξουν.

Στη χρηματοπιστωτική κρίση οι επενδυτές απέσυραν σχεδόν 50 δισ. δολάρια από τα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών των ΗΠΑ το 2008 και συνέχισαν να αποσύρουν χρήματα για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, ακόμη και μετά την πτώση των μετοχών τον Μάρτιο του 2009, σύμφωνα με στοιχεία της EPFR. Όσοι πούλησαν, έχασαν την αρχή της μεγαλύτερης bull market από την ίδρυση του S&P 500.

Στο μεταξύ, μετά το σκάσιμο της φούσκας των dot-com, ο S&P 500 χρειάστηκε περίπου επτά χρόνια για να φτάσει σε νέο υψηλό.

Σήμερα, όσοι έχουν εισέλθει στην αγορά μετοχών και παρέμειναν, έχουν δει τα χαρτοφυλάκιά τους να «αυγατίζουν». Ο S&P 500 έχει γίνει ένας ζωντανός δείκτης του αυξανόμενου πλούτου πολλών Αμερικανών, ξεπερνώντας άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως τα ακίνητα ή τα ομόλογα. Στο τέλος του 2024, υπήρχαν 537.000 εκατομμυριούχοι 401(k) στην χρηματιστηριακή Fidelity, αριθμός-ρεκόρ.

Και οι μετοχές είναι πλέον πιο αλληλένδετες με τα οικονομικά των Αμερικανών από ποτέ. Οι μετοχές ως ποσοστό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών εκτινάχθηκαν στο 36% το πρώτο τρίμηνο, το υψηλότερο ποσοστό στα στοιχεία που διατηρούνται από τη δεκαετία του 1950, σύμφωνα με τον Ed Clissold, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή ΗΠΑ στην Ned Davis Research.

«Αυτό ενθαρρύνει τους ανθρώπους, γιατί έχουν πετύχει», είπε ο Jim Paulsen, βετεράνος παρατηρητής των αγορών και πρώην επικεφαλής αναλυτής στην Leuthold Group. «Ξεκινάς να νιώθεις κάπως σαν, ‘Έτσι είναι το παιχνίδι, μπορώ να αντέξω τις πτώσεις’».

Φυσικά, θυμίζει η Wall Street Journal, κάθε bull market τελειώνει. Και όσο υψηλότερες είναι οι αποτιμήσεις εκείνη τη στιγμή, τόσο πιο οδυνηρή μπορεί να είναι η πτώση.

Αλλά αν έχει υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην ψυχολογία των επενδυτών, μπορεί να υπάρχει ένα «μαξιλάρι» που θα περιορίσει τις ζημιές, σημειώνει η WSJ. Οι σημερινοί νέοι, αισιόδοξοι επενδυτές μπορεί να λειτουργήσουν όπως κάποτε οι short sellers, παρεμβαίνοντας για να αγοράσουν όταν όλοι οι άλλοι πουλάνε.

Η Charles Schwab πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα στους πελάτες της και διαπίστωσε ότι περίπου το 80% δήλωσε πως σχεδιάζει να αγοράσει εάν οι αγορές γίνουν ασταθείς τους επόμενους μήνες.