Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του NED Club

Η Ελληνική Λέσχη μη εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών (The Non Executive Directors’ Club in Greece (NED CLUB) κατά την πρώτη Γενική της Συνέλευση εξέλεξε Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Λήδα Κοντογιάννη Πρόεδρος, Κρις Αμιράλης Αντιπρόεδρος, Λίτσα Παναγιωτοπούλου Γενικός Γραμματέας, Κωνσταντίνος Μαχαίρας Ταμίας και Νατάσα Μαρτσέκη Mέλος.

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Άρης Βενέτης και Αθανάσιος Βλαχόπουλος.

Το NED Club απευθύνεται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων και φιλοδοξεί να προσφέρει δυνατότητες συνάθροισης, δικτύωσης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων εισηγμένων και μη, ιδιωτικών και αυτών στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο.

Επίσης επιδιώκει την προβολή και προώθηση των αρχών και ιδιαίτερα της ουσίας της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και την ανάδειξη του ρόλου των μη εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων.