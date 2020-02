Πρόγραμμα 560 εκατ. για αγροτικές επενδύσεις από ΕΤΕπ, ΕΤΕ και Πειραιώς

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα συνεργαστεί με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, για τον μετασχηματισμό των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ πραγματοποιούμενες από αγρότες και επιχειρήσεις στον γεωργικό και αγροδιατροφικό τομέα και στον τομέα της βιοοικονομίας σε όλη τη χώρα.

Ο γεωργικός και ο αγροδιατροφικός τομέας είναι καίριας σημασίας για την ελληνική οικονομία και βασική πηγή απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και τις επαρχιακές πόλεις. Η νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία για αγροτικές επενδύσεις αναμένεται να επιταχύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών, να συμβάλει στη βελτίωση των αγροτικών προϊόντων και να βοηθήσει τον ελληνικό γεωργικό και αγροδιατροφικό τομέα να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της εγχώριας και των διεθνών αγορών.

Το μέλλον της γεωργίας στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απειλείται από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και την έλλειψη επιθυμίας εκ μέρους των νέων να εργαστούν στον τομέα αυτόν. Στην Ελλάδα περισσότερο από το 30% των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα είναι ηλικίας άνω των 64 ετών και μόνο το 5% είναι κάτω των 35 ετών.

Για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής, ένα μέρος του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος θα διατεθεί για τη στήριξη νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 41 ετών.

Ο Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε σχετικά:

«Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση του αγροτικού δυναμικού και τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer στην Αθήνα και χαιρετίζω την ισχυρή δέσμευση της ΕΤΕπ να στηρίξει τις επενδύσεις στον γεωργικό και αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή η σημαντική νέα πρωτοβουλία, η δεύτερη μεγαλύτερη σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ για την αγροτική ανάπτυξη, θα συμβάλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας, θα βοηθήσει τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και θα ενθαρρύνει τους νέους αγρότες να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης».



Ο Μάκης Βορίδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωσε:

«Η ελληνική γεωργία είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο και εξάγει προϊόντα υψηλής ποιότητας που είναι πολύ αρεστά στους καταναλωτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην παραγωγή, να καινοτομήσουν με νέα προϊόντα και να δημιουργήσουν εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης στη χώρα, ενώ θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη δραστηριοποίησης των νέων στον αγροτικό τομέα. Συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς για τη θέλησή τους να στηρίξουν τον ελληνικό γεωργικό και αγροδιατροφικό τομέα».

Ο Κώστας Σκρέκας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωσε:

«Η υπογραφή των συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ύψους 560 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να στηρίξει τους Έλληνες αγρότες και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την πολύτιμη συμβολή της ΕΤΕπ στην προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής, την προώθηση της γεωργίας ακριβείας και την ανασυγκρότηση των αγροτικών υποδομών της χώρας».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer, δήλωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πρόθυμη να στηρίξει νέες επενδύσεις στον γεωργικό και τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος αυτής της πρώτης χρηματοδότησης που χορηγεί η ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς, ειδικά για τη στήριξη αγροτικών επενδύσεων στη χώρα, θα ενισχυθεί χάρη στη γνώση των τοπικών αναγκών που διαθέτουν οι εταίροι μας και στην πείρα που διαθέτει η ΕΤΕπ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ειδική στήριξη που προβλέπεται για τους νέους αγρότες στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σε όλη την Ευρώπη και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποτελέσει υπόδειγμα για επόμενες».

Η νέα πρωτοβουλία, σημειώνει η ανακοίνωση, συμφωνήθηκε επίσημα σήμερα στην Αθήνα και τις σχετικές χρηματοδοτικές συμβάσεις υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Tράπεζας της Ελλάδος Παύλος Μυλωνάς, και ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκρέκα.

🇪🇺🇬🇷EIB President Werner Hoyer joins Finance Minister @cstaikouras in #Athens today to reaffirm the EU bank's long-standing partnership w/ #Greece! In 2019, the EIB Group provided €2bn for #health, #climateaction, #water #cleanenergy, #transport, #accesstofinance & more🤝👏 pic.twitter.com/6FunENjoqW