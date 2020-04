ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Το ξέσπασμα της κρίσεως του Covid-19, σε συνέχεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, σηματοδότησε ότι ο κίνδυνος είναι μέρος της καθημερινότητας και συστατικό της δομής και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Πριν από 20 έτη, οι διαχειριστές κινδύνων των εταιριών είχαν σχεδόν μηδενική δημόσια προβολή, ενώ οι περισσότεροι απόφοιτοι πανεπιστημίων δεν φιλοδοξούσαν να ακολουθήσουν μια καριέρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η στάση αυτή αποτυπωνόταν και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όπου ο αριθμός προγραμμάτων σπουδών αμιγώς εστιασμένα στην διαχείριση κινδύνων ήταν και εξακολουθεί να είναι μικρός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν μόλις 80 προγράμματα σπουδών στην διαχείριση κινδύνων έναντι των 5.000 προγραμμάτων στην λογιστική. Ωστόσο, σε ένα παγκοσμιοποιημένο και δυναμικό περιβάλλον, όπου η συχνότερη εμφάνιση λευκών και μαύρων κύκνων επηρεάζει τις ζωές και τις συνήθειες μας σε προσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, ο σύνθετος ρόλος του στελέχους διαχείρισης κινδύνων απαιτεί διευρυμένες δεξιότητες και γνώσεις επί των χρηματοοικονομικών, του μακροοικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, των τεχνικών/εργαλείων/συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, του ακολουθούμενου επιχειρηματικού μοντέλου, της επικοινωνίας, της αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των ριψοκίνδυνων αποφάσεων, και ως εκ τούτου ενισχύεται και αναδεικνύεται σε κομβικός για την βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης.

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πιο επίκαιρο από ποτέ, με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του Εσωτερικού Ελέγχου (διακεκριμένο από το Global Institute of Internal Auditors, ΗΠΑ) και της Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων (συνεργασία με το Ben Graham Centre for Value Investing), αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο Πρόγραμμα στην Ελλάδα που θεραπεύει πολυδιάστατα και ολιστικά τη Διαχείριση Κινδύνων. Η δε διάρθρωσή του ως blended program, από την αρχή της λειτουργίας του το 2015, ανταποκρίνεται πλήρως στην καθημερινότητα του σημερινού εν δυνάμει φοιτητή με τους πολλαπλούς ρόλους (γονιός, σύζυγος, εργαζόμενος, φοιτητής), συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (on line lectures, e-class) με την δια ζώσης διδασκαλία σε τάξη (σε μη εργάσιμες ημέρες).

