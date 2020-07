Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Το μεγάλο ψαλίδι στις επιχορηγήσεις

Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για το πακέτο-ορόσημο για την ανάκαμψη από την πανδημία φαίνεται πως βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, η Σύνοδος των οποίων ξεκίνησε την Παρασκευή.

Τα μεσάνυχτα περίπου ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γνωστοποίησε πως μετά την συνεδρίαση της ολομέλειας, ο Σαρλ Μισέλ «ζήτησε διάλειμμα για έναν περιορισμένο αριθμό τεχνικών προσαρμογών».

Με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν εμπόδια της τελευταίας στιγμής, το ταμείο ανάκαμψης θα επικεντρώνεται σε ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 390 δισ. ευρώ προς τις οικονομικά αποδυναμωμένες χώρες –έναντι των 500 δισ. ευρώ που είχαν αρχικά προτείνει τον Μάιο το Βερολίνο και το Παρίσι. Παράλληλα, οι ηγέτες αναμένεται να υπογράψουν και τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα είναι ύψους 1,074 τρις. ευρώ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περίπου στις 3 τα ξημερώματα με ανάρτησή της στο Twitter τόνισε πως "οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν ένα ισχυρό σχέδιο ανάκαμψης. Ο κόσμος μας παρακολουθεί. Μετά από 4 ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων, ήρθε η ώρα να κινηθούμε προς έναν εποικοδομητκό συμβιβασμό".

European citizens are waiting for a strong recovery plan. The world is watching us. After 4 days of intensive negotiations, it’s time to move towards a constructive compromise at #EUCO. pic.twitter.com/aA249h7ZHZ