Τέταρτη η Ελλάδα στα μελλοντικά τουριστικά ταξίδια

H Ελλάδα είναι η τέταρτη προτιμώμενη επιλογή ως προορισμός μεταξύ των Ευρωπαίων που εκδηλώνουν την πρόθεση να ταξιδέψουν τους επόμενους έξι μήνες, σύμφωνα με έρευνα της European Travel Commission (ETC) με θέμα «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-european Travel - Wave 1».

Ωστόσο εντυπωσιάζει το γεγονός ότι στις πρώτες θέσεις προτίμησης είναι τρεις χώρες-πρωταθλητές σε αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι οι «δυνατές» τουριστικά χώρες ως προορισμοί δεν έχουν χάσει ακόμη την αίγλη τους, αν και χτυπήθηκαν από την πανδημία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ETC, οι χώρες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση των υποψήφιων ταξιδιωτών είναι κατά σειρά η Ισπανία (7,8%), η Γαλλία (7,3%), η Ιταλία (7,3%), η Ελλάδα (6,2%), η Γερμανία (6%), η Πορτογαλία (4,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,2%), η Κροατία (4,1%), η Αυστρία (3,4%) και η Ολλανδία (3,3%).

Επίσης μεταξύ αυτών που σχεδιάζουν να ξαναρχίσουν ταξίδια νωρίτερα, τα πιο ελκυστικά μοντέλα ταξιδιών αναψυχής είναι το Sea, Sun and Beach (25%), ακολουθούμενο από το City Break (19%), το Nature & Outdoors (15,6%), Culture & Heritage (14,7%) κ.λπ.

Η σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων (54%) δηλώνει ότι σκοπεύει να ταξιδέψει τους επόμενους έξι μήνες, ενώ το 26% δήλωσε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει μέχρι τον Νοέμβριο του 2020.

H συντριπτική πλειοψηφία (66%) αδημονεί να πραγματοποιήσει τους επόμενους έξι μήνες ένα ταξίδι αναψυχής (leisure), το 19% θέλει να επισκεφθεί φίλους, ενώ ένα 9% θέλει να πραγματοποιήσει ένα επαγγελματικό ταξίδι.

Οι Πολωνοί εμφανίζονται πιο «πεινασμένοι» για ταξίδια (74,2% δηλώνουν πρόθυμοι να ταξιδέψουν το επόμενο εξάμηνο) και ακολουθούν οι Ιταλοί (57,8%) οι Ισπανοί (54,4%) οι Γερμανοί (52,8%) και οι Αυστριακοί (52,8%).

Επίσης οι Ισπανοί (61,8%) οι Πολωνοί (57,4%), οι Ιταλοί (51,2%), οι Βρετανοί (48,4%) και οι Γάλλοι (43,3%) είναι οι πέντε πρώτες εθνικότητες που είναι πιθανόν να επανασχεδιάσουν το προ Covid-19 ταξίδι τους, μόλις βρεθεί η θεραπεία κατά του κορωνοϊού.

Τα ταξίδια εντός της Ευρώπης είναι η κορυφαία επιλογή, με το 41% να προτίθεται να κάνει ένα ταξίδι στη χώρα του και το 39% σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Οι Ευρωπαίοι δίνουν προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια (21%) στα ταξίδια τους, αλλά και στην ηρεμία και τη χαλάρωση (14%) καθώς και στην προσιτή τιμή (13%). Από άποψη υγείας, το 20% θεωρεί ότι τα αεροπορικά ταξίδια είναι το λιγότερο ασφαλές μέρος ενός ταξιδιού.

Η έρευνα υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για την ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη, με τα μέτρα καραντίνας να αποτελούν την κύρια ανησυχία για τα ταξίδια του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος. Επίσης η έρευνα συμπεραίνει ότι οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τα ταξίδια, αλλά ανησυχούν από τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού και τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, που αναστέλλουν αποφάσεις για ταξίδια.

Επιπλέον η έρευνα της ETC δείχνει ότι οι καραντίνες, οι αλλαγές στα σύνορα, οι ασαφείς πολιτικές κράτησης και ακύρωσης δημιουργούν εμπόδια για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν το αμέσως επόμενο διάστημα και υπογραμμίζουν την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συντονίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες και κανονισμούς χωρίς καθυστέρηση.

«Η έκθεση δείχνει ξεκάθαρα ότι η όρεξη των Ευρωπαίων για ταξίδια είναι ισχυρή, αλλά επίσης συγκρατούνται από κατανοητές ανησυχίες για την υγεία και αποθαρρύνονται από μια σειρά περιοριστικών κανόνων που σχετίζονται με την Covid-19», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ETC Eduardo Santander. «Μια εναρμονισμένη προσέγγιση και ο εξορθολογισμός των ταξιδιωτικών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η μόνη λύση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την έναρξη της ανάκαμψης των ταξιδιών».

Η έρευνα του ETC απευθύνθηκε σε 6.000 συμμετέχοντες και είναι η πρώτη μιας σειράς έξι ερευνών σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταξίδια.