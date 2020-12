Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συντονίζει το ευρω-κινεζικό ερευνητικό έργο DiTECT

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε ότι συντονίζει το νέο ευρωπαϊκό έργο «Ψηφιακές τεχνολογίες ως μέσα συνεχούς μετασχηματισμού των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (DiTECT ή DIgital TEChnologies as an enabler for a conTinuous transformation of food safety management system).

To DiTECT είναι ένα έργο που επιλέχθηκε για χρηματοδότηση μεταξύ 29 προτάσεων, στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης του προγράμματος «Ορίζων 2020» μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Κίνας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.098 εκατ. ευρώ.

Συμμετέχουν 21 εταίροι από την ΕΕ και 12 από την Κίνα, που θα ενώσουν τις προσπάθειές τους με στόχο την εφαρμογή νέων ψηφιακών μεθόδων για την καταγραφή και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών ρύπων, καθώς επίσης των χημικών και βιολογικών κινδύνων.

Τρία εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (καθ. Γ.-Ι. Νυχάς, συντονιστής συνολικά του έργου), το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας (αν. καθ. Σ. Φουντάς) και το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών (αν. καθ. Θ. Μπαρτζάνας) - συνεργάζονται για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο έργο και ειδικότερα στο αναδυόμενο πεδίο του «διαδικτύου των πραγμάτων/διαδικτύου των τροφίμων» («internet of things / internet of foods»).