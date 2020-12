Οι κλάδοι που «απογειώθηκαν» στην πανδημία

Αν η πρόσφατη οικονομική κρίση δημιούργησε ευκαιρίες, η πανδημία με τη σειρά της, έκανε το δικό της... «θαύμα»: συντέλεσε στο να «απογειωθούν» κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και να επιβιώσουν κάποιοι άλλοι, σαφώς «πεθαμένοι» τομείς.

Πρώτη στη λίστα, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από τη λιανική των super markets, ο τζίρος των οποίων παρουσιάζει αύξηση με μεγάλο συντελεστή. Πέραν του αυτονόητου, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η αύξηση αυτή του retail αντισταθμίζει ως ένα βαθμό, την τεράστια απώλεια που έχει ο συγκεκριμένος χώρος στη χονδρική. Ολες οι αλυσίδες που εξυπηρετούν τη HORECA (Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Catering), τύπου Cash & Carry, Metro κ.λπ. έχουν μηδενικά έσοδα, αφού το lockdown έχει παγώσει το χρόνο στον εφοδιασμό των μονάδων αυτών. Αρα, η μεγάλη αύξηση του τζίρου στη λιανική, έχει τουλάχιστον ενσωματώσει τα έσοδα που χάθηκαν στην χονδρική.

Σύμφωνα με όσα εξηγεί στο Εuro2day.gr, ανώτατος τραπεζικός παράγοντας που έχει σχέση με το corporate, την ίδια στιγμή έχει ενισχυθεί η τάση για τα convenience stores. Δηλαδή, τα μικρομάγαζα της γειτονιάς, τα οποία εξυπηρετούν το κοινό για τις μικρές και άμεσες ανάγκες του, για τις οποίες δεν είναι υποχρεωμένο να «συνωστισθεί» στα μεγάλα super markets.

Σημαντικά μεγάλη αύξηση παρουσίασε ο κλάδος των ταχυμεταφορών (courriers), μέχρι του σημείου με τα γνωστά «απόνερα» των σημαντικών καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτή η εξέλιξη, όμως, με τη σειρά της οδήγησε στην αφύπνιση του κλάδου των ταξί, που έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα, αφού έχει περιορισθεί στο ελάχιστο η ανάγκη χρήσης.

‘Κάθε πρωί βλέπουμε ουρές ταξί έξω από γνωστά γραφεία courrier’ διευκρινίζει το ίδιο στέλεχος, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των ταχυμεταφορών και να κινήσουν λίγο το ταξίμετρο. Εντυπωσιακό είναι ότι μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών, έστειλε…. μελάνια εκτυπωτή με φορτηγό ψυγείο! (άλλος ένας κλάδος που υποφέρει λόγω lockdown).

Τα logistics centers, είναι ένας άλλος από τους κλάδους που άνθισαν στην πανδημία. Όχι ότι δεν ήταν γνωστή η ανοδική του πορεία, αλλά η πανδημία επέτεινε την ανάγκη πολλών επιχειρήσεων για logistics.

Στο μεταξύ, η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη επιτακτικότερη, όταν από τη μία, αρχίζουν να εκλείπουν τα μικρομαγαζάκια της γειτονιάς, τα παλιά εμπορικά (π.χ. ανώνυμα brands μικρά μαγαζιά που πουλούσαν παπούτσια, ρούχα, αξεσουάρ) και από την άλλη, αυξάνεται τάχιστα το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αυτή η τάση ήδη καταγράφεται από τους πολύ μεγάλους της αγοράς (π.χ. επιπέδου Κωτσόβολου, Media Markt κ.λπ.) που δεν επενδύουν πλέον σε επέκταση του δικτύου καταστημάτων τους, αλλά σε Logistics και Distribution Centers και παράλληλα χτίζουν καλύτερα e-shops (επενδεδυμένα με διαφημίσεις).

Στους κλάδους που πραγματικά «απογειώθηκαν» περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού/ποτού. Κορυφαίους ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζουν τόσο η Wolt, όσο και η e-food (γεμάτο από διαφημίσεις τους το youtube) αλλά και η Box (Cosmote). Βέβαια, είναι ακόμη κοστοβόρες για τις επιχειρήσεις, οι εν λόγω πλατφόρμες αφού οι προμήθειες που χρεώνουν είναι της τάξεως του 25%, αλλά αποτελούν μία εναλλακτική για μαγαζιά που δεν έχουν delivery και ούτως ή άλλως θα έβγαιναν εκτός παιχνιδιού.

Οπως λένε παράγοντες της αγοράς, ακόμη και για όσους έχουν δικό τους delivery, μπορεί να συμφέρει κάποια από τις παραπάνω πλατφόρμες, καθώς ναι μεν μειώνεται το περιθώριο κέρδους της επιχείρησης λόγω υψηλών προμηθειών, αλλά, παράλληλα, εκλείπει το κόστος απασχόλησης «ντελιβεράδων» με ό,τι αυτό σημαίνει.

Οι κλάδοι που είδαν περισσότερο «φως» μέσα στην πανδημία είναι επίσης, οι κάβες και τα delicatessen. Δεδομένου του «Μένουμε Σπίτι», μια μερίδα καταναλωτών επενδύει σε γκουρμέ προϊόντα και «καλές χρονιές» οίνου και άλλων αποσταγμάτων. Πολλές κάβες δεν προλαβαίνουν να φορτώνουν, να ξεφορτώνουν και να παραδίδουν, με πελάτες να σηκώνουν... κούτες ολόκληρες με αγαπημένο chardonnay!

Αντίστοιχης λογικής είναι η αύξηση των πωλήσεων ειδών πολυτελείας μέσα από το e – commerce, τουλάχιστον για όσους η πανδημία δεν αποτέλεσε παράγοντα μείωσης εισοδημάτων. Ολο αυτό το κοινό που έχει να διαθέσει και δεν μπορεί να βγει να καταναλώσει, προβαίνει σε e-luxury αγορές, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του συγκεκριμένου τομέα.

Στην ίδια λογική και η αύξηση της ζήτησης για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας, smartphones, ηχοσυστήματα. «Εξαφανίστηκαν ήδη το playstation 5 και το iPhone 12» όπως ενημερώνονται οι τραπεζίτες από τους μεγάλους λιανεμπόρους πελάτες τους – αν και αυτά είναι δύο είδη που έχουν το δικό τους κοινό και πάντα, γίνονται ανάρπαστα, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Στον αντίποδα, τα φαρμακεία, ενώ είναι από τα ανοιχτά μαγαζιά και αυτά με τη μεγαλύτερη κίνηση (μαζί με τα super markets) έχουν μέχρι και ...μείωση των περιθωρίων τους, καθώς οι αγορές εκεί είναι στοχευμένες. Ο κόσμος μπαίνει να αγοράσει ό,τι ακριβώς θέλει και δεν επιδιώκει την παραπάνω παραμονή στο χώρο το φαρμακείου, με αποτέλεσμα να μην αγοράζει με την ίδια άνεση όπως παλαιότερα, διάφορα άλλα είδη περιποίησης, μακιγιάζ κ.α.

Last but not least, o κλάδος που κυριολεκτικά επεκτάθηκε, ενισχύθηκε και «πέταξε» στην πανδημία, είναι αυτός που την...μάχεται: όλο το υγειονομικό υλικό που αγοράζεται πια μαζικά και κατά κόρον, μάσκες μιας ή πολλαπλών χρήσεων, αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης, μαντηλάκια αλκοολούχα και άλλα συναφή....