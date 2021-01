Ανοίγει με click in shop η αγορά από Δευτέρα

Το πράσινο φως για να ανοίξει παντού το σύνολο του λιανεμπορίου με τη μέθοδο του ραντεβού μέσα στο κατάστημα (click in shop) και του click away, έδωσε πριν από λίγο η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων. Ωστόσο στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες από την πανδημία περιοχές, τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν μόνο με την παράδοση εκτός (click away).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η επιτροπή των ειδικών που συνεδριάζει από τις 10 το πρωί εισηγείται άνοιγμα όλων των καταστημάτων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η λειτουργία θα γίνει με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Λειτουργία με click away στις κόκκινες περιοχές,

β) λειτουργία με click in shop στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι μετακινήσεις θα γίνονται με sms 2ωρης διάρκειας και σε αυτό το διάστημα θα επιτρέπεται η μετάβαση από δήμο σε δήμο.

Προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηροί έλεγχοι, με πρόστιμα από 400-500 ευρώ για τους παραβάτες.

Επίσης, υπάρχει θετική εισηγηση για λειτουργία κομμωτηρίων και καταστημάτων περιποίησης νυχιών.

Οι λεπτομέρειες, καθώς και αν θα υπάρχουν εξαιρέσεις για κάποια καταστήματα, θα ανακοινωθούν το απόγευμα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.