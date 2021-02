Ε.ΕΝ.Ε: Τεχνητή νοημοσύνη & ελληνική επιχειρηματικότητα

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) ένωσε τις δυνάμεις της με την Boston Consulting Group (BCG) και την Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας προκειμένου να διοργανώσει ένα στοχευμένο workshop ανταλλαγής εμπειρίας γύρω από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο Ελληνικό Επιχειρείν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η ιδιαίτερα πετυχημένη κλειστή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, είχε την στρατηγική υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη.

To Workshop παρακολούθησαν πλέον των 130 συμμετεχόντων, στην πλειοψηφία τους ιδιοκτήτες και διευθύνοντες σύμβουλοι εταιριών, με στόχο να προβληματιστούν γύρω από τις προκλήσεις που συνδέονται με τον πολυεπίπεδο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους και των ευρύτερων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που ξεκλειδώνει η τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγική διαδικασία αλλά και την «game-changing» φύση που έχουν ορισμένες σύγχρονες τάσεις και δυναμικές.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, κατέθεσε την ματιά του για την μεγάλη εικόνα της επόμενης μέρας για τις επιχειρήσεις και την οικονομία, τον ρόλο των νέων τεχνολογιών και των ολοένα και περισσότερων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αντλώντας παραδείγματα από τον Ιατρικό κλάδο, όπου δραστηριοποιείται ο ίδιος ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Αναφέρθηκε στα άλματα που συντελούνται σε τομείς όπως η ρομποτική χειρουργική, τις νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες που ξεκλειδώνει η τεχνολογική πρόοδος συνδυασμένη με την ιατρική έρευνα, και εξήγησε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλλει κρίσιμα στον σχεδιασμό εξατομικευμένων θεραπειών.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο κ. Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής της Ε.ΕΝ.Ε, που επιγραμματικά παρουσίασε την ατζέντα της εκδήλωσης και τους κεντρικούς άξονες και στόχους του Εργαστηρίου. Κεντρικό μέρος του Workshop ήταν η «Παρουσίαση Πλαίσιο» του κ. Μάρκου Γιακουμέλου, Principal της BCG, βασισμένη στην πρόσφατη έκθεση της BCG «Harnessing the Power of AI in Greece: Embarking on the Path to Value», που ήταν προϊόν συνεργασίας με την Microsoft. Στην συνέχεια πήρε τον λόγο η κα. Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, η οποία εστίασε στο πως οι τεχνολογίες cloud μπορούν να επιταχύνουν την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και στο ρόλο της Microsoft ως «technology partner» και σύμμαχο ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ακολούθησαν πέντε παρουσιάσεις πρακτικών εφαρμογών από εταιρίες-μέλη της Ε.ΕΝ.Ε, καθώς και την ΕΛΒΑΛ. Αναλυτικά, εφαρμογές μηχανικής εκμάθησης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα παρουσίασε ο κ. Γιώργος Καραμανώλης, Co-founder & CTO/CIΟ της Crowdpolicy, εφαρμογές AI στην Βιομηχανία και την μετάβαση στο Industry 4.0 ανέλυσε o κ. Παναγιώτης Λάγιος, Co-founder & CTO της Gizelis Robotics, ενώ στην βιομηχανία της σύγχρονης ξυλείας στάθηκε ο κ. Νικόλας Αναστασίου, CEO της Epexyl αναλύοντας την προστιθέμενη αξία και τα οφέλη που έχουν προσδώσει στην εταιρία του και την παραγωγική διαδικασία οι εφαρμογές μηχανικής εκμάθησης. Ο κ. Τάσος Σπανίδης, Founder & CEO, Generation Y International eBusiness Hub, από την πλευρά του ανέλυσε τον κρίσιμο ρόλο και τις πολύτιμες εφαρμογές που έχει η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει εσωτερικά η εταιρία για τους πελάτες της, που διαρκώς βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα του διαφημιστικού spending (ROI) στο e-commerce και οδηγεί σε μεγιστοποίηση πωλήσεων και εξοικονόμηση πόρων. Ενώ, ο κ. Λευτέρης Κασκαβέλης, Υπεύθυνος Βιομηχανικής Ανάλυσης στη Διεύθυνση Τεχνολογίας, Ποιότητας & Καινοτομίας της ΕΛΒΑΛ στάθηκε στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που είναι ήδη σε εφαρμογή στους τομείς αρμοδιότητάς τους και ανέπτυξε τη συμβολή των τεχνολογιών αυτών στην διασφάλιση ποιότητας, την επιτάχυνση διαδικασιών, και τα πολλαπλά οφέλη στην παραγωγική διαδικασία.

Ακολούθησε ένας δυναμικός κύκλος συζήτησης και ερωταπαντήσεων που έκλεισε με δύο «video-presentations, από τον κ. Βασίλη Καλαβρουζιώτη, CEO της Brainspace, Partner του Ομίλου Eunice, που παρουσίασε τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η εταιρία του στην Ελλάδα για την έξυπνη διαχείριση ενεργειακών πόρων και ως καταλύτης για το τεχνολογικό scale-up των επιχειρήσεων, και τον Δρ. Δημήτρη Καραγιάννη, Γαστρεντερολόγο-Ηπατολόγο, Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, που παρουσίασε ένα πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής ΑΙ στην υγεία, και συγκεκριμένα την χρήση του CAD EYE της Fujifilm από τον ίδιο, με το εργαλείο να χρησιμεύει ως ένας πολύτιμος και ιδιαίτερα προηγμένος τεχνολογικός διαγνωστικός σύμμαχος.

Δεδομένου του υψηλότατου και συνεχούς ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων, οι εκπρόσωποι των διοργανωτών εξέφρασαν την πρόθεσή τους να δοθεί συνέχεια στην πρωτοβουλία.