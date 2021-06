Πιέζουν οι θεσμοί για ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις

Καθυστερημένη εφαρμογή του προγράμματος των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων αναγνωρίζει και η Έκθεση των Θεσμών για την 10η μεταμνημονιακή αξιολόγηση.

Στο μικροσκόπιο των Θεσμών τέθηκαν και οι ιδιωτικοποιήσεις, της ΔΕΠΑ Υποδομών, της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου στη Νότια Καβάλα, αλλά και της ΕΛ.ΠΕ., που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως προκύπτει από την Έκθεση, οι εκκρεμότητες που εντοπίζονται για το «ξεκλείδωμα» των δύο εξ αυτών, ήτοι, της ΔΕΠΑ Υποδομών και της Υπόγειας Αποθήκης, είναι στο επίπεδο νομοθετικών και ρυθμιστικών πρωτοβουλιών, που αναμένονται. Αντίθετα, για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας η καθυστέρηση αποδίδεται γενικά σε εκκρεμή ζητήματα, χωρίς να προσδιορίζονται, ενώ για την ΕΛ.ΠΕ. αιτιολογείται η αναστολή της προώθησης της διαδικασίας, λόγω της μείωσης της αξίας κεφαλαιοποίησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και της πανδημίας που επηρέασε την οικονομική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, η Έκθεση επισημαίνει ότι η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης παραμένει ακόμη σε εξέλιξη, με την υπόδειξη να λυθούν οι υπάρχουσες νομοθετικές εκκρεμότητες πριν από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, που έχει οριστεί για τις 15 Ιουλίου. Προφανώς, η αναφορά έχει να κάνει με τη νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενοποίηση της περιουσιακής βάσης των τριών Εταιρειών Διανομής Αερίου, Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και ΔΕΔΑ, που ελέγχονται από τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Το αίτημα είχε υποβληθεί από τους υποψήφιους επενδυτές και έγινε αποδεκτό από το ΥΠΕΝ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί καλύτερο τίμημα.

Για το δεύτερο ανοικτό ζήτημα, την πώληση του 49% που κατέχει η Eni Gas e Luce στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, στην Έκθεση αναφέρεται ότι τον περασμένο Απρίλιο επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ Υποδομών και Ιταλικής εταιρίας για τους όρους της συναλλαγής. Η πώληση του ποσοστού αυτού θα γίνει, πάντα σύμφωνα με την Έκθεση, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, καθώς η έγκριση από τη Βουλή των απαιτούμενων τροποποιήσεων του νόμου που θα δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια στη λειτουργία των ΕΔΑ αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Εuro2day.gr, η συμφωνία ΔΕΠΑ Υποδομών και ENI αφορά πράγματι στην απόφαση να πωληθεί το 49% μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρώτη. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί για τη ΔΕΠΑ Υποδομών υποχρεούται να εξαγοράσει στη συνέχεια και το συγκεκριμένο ποσοστό.

Για την εξέλιξη αυτή έχουν ενημερωθεί όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές, το δε ξεχωριστό τίμημα που θα υποβληθεί για το μερίδιο της ENI θα προσδιοριστεί με βάση συγκεκριμένη φόρμουλα αποτίμησης.

Να υπενθυμίσουμε ότι «στην κούρσα» διεκδίκησης παραμένουν οι πέντε από τους έξι αρχικά επενδυτές, ήτοι, οι EP Investment Advisors, First State Investments, Italgas SpA, Macquarie (διεκδικεί και τον ΔΕΔΔΗΕ) και η κοινοπραξία Sino-Cee Fund & Shanghai Dazhong Public utilities Co Ltd. Από τη διαδικασία έχει αποχωρήσει εδώ και πολύ καιρό το Fund KKR, που διεκδικεί και την ΔΕΔΔΗΕ.

Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, στην Έκθεση αναφέρεται πολύ λακωνικά ότι το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε το «πάγωμα» της υποβολής δεσμευτικών προσφορών τουλάχιστον ως τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να υπάρξει περισσότερη σαφήνεια για το αποτέλεσμα εκκρεμών ζητημάτων. Χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στη γνωστή δικαστική διαμάχη με την ELFE, την πρώην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας, συμφερόντων Λαυρεντιάδη, που έχει μπλοκάρει κυριολεκτικά τη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση, με άγνωστη την τύχη της.

Για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου, η αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και η δημοσιοποίηση της short list ολοκληρώθηκαν στις 30 Μαρτίου και ξεκίνησε η β’ φάση του διαγωνισμού. Αυτό που εκκρεμεί και το επισημαίνει και η Έκθεση είναι η έκδοση από τη ΡΑΕ Κανονισμού Τιμολόγησης για τη χρήση της υπόγειας αποθήκης, απαραίτητου στοιχείου για τους επενδυτές, και ο οποίος αναμένεται, σύμφωνα με την Έκθεση, στις επόμενες εβδομάδες.