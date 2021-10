Στις 19 Οκτωβρίου το Ετήσιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) διοργανώνει στις 19 Οκτωβρίου, σε διαδικτυακή μορφή, το ετήσιο συνέδριό του με θέμα “Use Your Voice” – Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας.

To ετήσιο συνέδριο, επικεντρώνεται στον νέο ρόλο που διαμορφώνεται για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου με φόντο τις εξελίξεις στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία. Μέσα από τις θεματικές του ενότητες θα αναδείξει τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι εσωτερικοί ελεγκτές. Αιχμή του συνεδρίου θα αποτελέσουν θέματα εταιρικής κουλτούρας, νέων αναδυόμενων ρίσκων και τεχνολογίας.

Μέσα από τις ενότητες του συνεδρίου, θα εξετάσουν σε βάθος οι προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή μαζί με τα ESG κριτήρια, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Σε πρώτο πλάνο θα βρεθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αλλά και η τεχνολογία με τις διαρκώς εναλλασσόμενες εφαρμογές της ως καταλύτη για τη διαφάνεια στο δημόσιο τομέα.

Το συνέδριο θα τιμήσει με την παρουσία του, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδης καθώς και διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό: Gavin Hayes, Διευθυντής Πολιτικής και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Μarianna Rogdaki Manager, Audit & Business Law ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Paul J. Sobel Πρόεδρος του COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), Mark Carawan, Πρόεδρος του ΔΣ IIA Global και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του New York University School of Law.

Μεταξύ των Ομιλητών θα συμμετέχουν επίσης και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών όπως: Α. Μπίνης, Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κ. Α. Γιαννίδης, CEO της Vitex και Γενικός Γραμματέας της ΕΕΝΕ (Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών Ελλάδας), ο o κ. Γ. Καλορίτης Chief Audit Executive της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, η κ. Μ. Ροντογιάννη Chief Audit Executive της Αlpha Bank, η κ. Κ. Ρόγκα Principal, Risk Advisory, Deloitte Greece, o κ. Σ. Ρασιάς, Director, Advisory, GRC & Internal Audit Services, PwC Greece, o κ. Ε. Μαρκάκης Senior Manager, IARCS, KPMG, o κ. Θ. Τόμπρας, δικηγόρος, εταίρος CPA Law, KPMG και πολλοί άλλοι.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Για να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.useyourvoice.hiia.gr/

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης και στους κατόχους πιστοποίησης Certified Internal Auditor (CIA) και άλλων διεθνών πιστοποιήσεων θα αναγνωριστούν 7 CPEs.