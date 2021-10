Βλαστός (ΕΤΑΔ): Επιδιώκουμε αστικές αναπλάσεις μεγάλων περιοχών

Στο ρόλο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην προσέλκυση επενδύσεων, στο επενδυτικό πλάνο που υλοποιεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., στη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης για την εθνική οικονομία και στα κρίσιμα θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Στέφανος Δ. Βλαστός στη διάρκεια της φετινής PRODEXPO 2021 και στις θεματικές ενότητες «Public infrastructure projects, NextGenerationEU, opportunities and the role of the PPF» και «How to maximize the value of state-owned property» όπου και συμμετείχε.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του πάνελ συζήτησης με τίτλο: «Public infrastructure projects, NextGenerationEU opportunities and the role of the PPF», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα αποτελεί αυτό της απορροφητικότητας των κονδυλίων, η οποία πρέπει να γίνει από όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της ακίνητης περιουσίας, με τρόπο που θα δημιουργεί πολλαπλασιαστικό όφελος για τη χώρα.

«Στόχος μας ως ΕΤΑΔ είναι να εντάξουμε και εμείς έργα, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έτσι ώστε να εισέλθουμε δυναμικά στη νέα εποχή», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βλαστός αναφερόμενος στις προτεραιότητες του αναπτυξιακού πλάνου της Εταιρείας, ενώ συμπλήρωσε:

«Επιδιώκουμε να προχωρήσουμε σε αστικές αναπλάσεις μεγάλων περιοχών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στο Ναύπλιο, ενώ θα εντάξουμε και μια σειρά από έργα στις εμβληματικές Επιχειρηματικές Μονάδες, όπως είναι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, όπου τη φετινή χρονιά επιθυμούμε να λειτουργήσουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο».

Ως προς το ενδιαφέρον των επενδυτών ο κ. Βλαστός τόνισε ότι ο τομέας της ακίνητης περιουσίας εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημαντικός πόλος που έλκει το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας, απόρροια της αξιοπιστίας και της διαφάνειας που έχει επιδείξει τα τελευταία δύο χρόνια η ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ερωτώμενος για την νέα Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) του ΤΑΙΠΕΔ τόνισε ότι πρόκειται για ένα νέο χρήσιμο εργαλείο, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

«Η ΕΕΣΥΠ και οι άμεσες θυγατρικές της διαθέτουν την ευελιξία, την ταχύτητα, την τεχνογνωσία και τη διαφάνεια που απαιτείται, ώστε να διεκπεραιώνουν σε μικρό χρονικό διάστημα έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Αλλάζουμε την Ελλάδα, δίνουμε έναν τελείως διαφορετικό τόνο τα τελευταία χρόνια χάρη στην αξιοπιστία μας και την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουμε, ώστε να επιλύσουμε προβλήματα δεκαετιών», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Στη διάρκεια του πάνελ συζήτησης με τίτλο: «How to maximize the value of state-owned property», αναφερόμενος στο ζήτημα της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επεσήμανε ότι «αλλάζουμε πρόσωπο και γυρίζουμε σελίδα στην αξιοποίηση των ακινήτων μας με στοχοπροσήλωση και σκληρή δουλειά», συμπληρώνοντας ότι «στόχος μας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και στο πλαίσιο αυτό ακούμε την άποψη της αγοράς, όπως πράξαμε στην περίπτωση του TAE KWON DO και σειράς άλλων ακινήτων και επενδύουμε στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας.

Επιπλέον, ο κ. Βλαστός στάθηκε στο γεγονός ότι η ΕΤΑΔ σήμερα επενδύει σημαντικά στα ακίνητα της, όπως μεταξύ άλλων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, στο Τουριστικό Περίπτερο Αρβανιτιάς και στο εμβληματικό τοπόσημο των ανθοπωλείων της Βουλής, αναφέροντας ότι όταν ο ίδιος ανέλαβε την Διοίκηση της Εταιρείας τον Νοέμβριο του 2019 η Εταιρεία επένδυε 50 ευρώ σε ετήσια βάση στο κάθε της ακίνητο!

Ως προς το θεσμικό πλαίσιο και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ο κ. Βλαστός σημείωσε ότι η ΕΤΑΔ συνεργάζεται στενά με τη μητρική ΕΕΣΥΠ και όλους τους φορείς για την προστασία και την αξιοποίηση της περιουσίας της, τονίζοντας ότι από το σύνολο των 77.569 τίτλων του χαρτοφυλακίου της, τα 28.500 ακίνητά της Εταιρείας είναι καταπατημένα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της πολύχρονης καταπάτησης του Τουριστικού Περιπτέρου στην Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας, όπου μετά από 20 χρόνια μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Εταιρεία κατάφερε να ανακτήσει την κυριότητα του ακινήτου της.

Ο κ. Βλαστός χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία και η πολυνομία, χαρακτηρίζοντας ως μεγάλο ασθενή τη δικαιοσύνη και να επιλυθούν τα ζητήματα της χωροταξίας, της πολεοδομίας, των χρήσεων γης και των αρχαιολογικών θεμάτων.

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας που επιδεικνύει η χώρα ως προς την προσέλκυση των επενδυτών, σημειώνοντας ότι το καλύτερο παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη περίπτωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, όπου «μετά από 40 χρόνια καταφέραμε τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, να διενεργήσουμε έναν επιτυχημένο διαγωνισμό, προσελκύοντας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα επενδυτών από τον εφοπλιστικό κλάδο, τρανή απόδειξη του τι έχει επιτύχει η Κυβέρνηση τα δύο τελευταία χρόνια».

Στο πάνελ με τίτλο «Public infrastructure projects, NextGenerationEU, opportunities and the role of the PPF» επίσης συμμετείχε ο Δημοσθένης Βοϊβόντας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ενώ συντονιστής ήταν ο Παναγιώτης Μερεκούλιας, Διευθύνων Σύμβουλος VALUES a member of EVA.

Αντίστοιχα στο πάνελ με τίτλο: «How to maximize the value of state-owned property» συμμετέχοντες ήταν επίσης οι κ.κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Θανάσης Κοντογεώργης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Γιώργος Φιλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ENTEPRISE GREECE, ενώ συντονιστής ήταν ο Γιάννης Ορφανός, Founding Partner της Arbitrage RE.